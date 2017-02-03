科技業反川普 推特捐百萬美金促進人權

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）美國的大企業似乎已經對川普揭起了反旗，繼谷歌(Google)、臉書(Facebook)、微軟(Microsoft)等數十家美國大科技、物流公司宣佈將聯名寫信給川普，表達企業界對其旅遊和入境禁令的關心後，川普最愛的推特(Twitter)公司也開始了反對川普的手段。

推特公司號召將近1000名員工，捐獻了超過50萬美金給美國公民自由聯盟(ACLU, American Civil Liberties Union)，這是一個大型非營利組織，宗旨在捍衛美國憲法賦予每位公民，無論種族、性別等條件的同等權利。在川普簽署反對穆斯林與移民的行政命令後，該組織就發表宣言，宣示將對抗到底。

捐款給ACLU的1000名twitter員工中，包含了創辦人傑克·多西(Jack Dorsey)與董事長歐密德·柯德斯塔尼(譯名，原名為Omid Kordestani)，而儘管加上公司名義捐款後，推特總共捐了超過100萬美金出去，在一封給公司員工的內部信裡面，公司律師Vijaya Gadde告訴所有人，「我們的工作離成功還遠」。

Gadde指出，在未來的幾個月內，所有人都將面對更嚴峻、更噁心的法律挑戰，但是他很欣慰地認為，當公民自由受到威脅時，每個人都會奮起來捍衛這些權利。

除了twitter外，叫車服務新創業者Lyft也承諾將會在未來的四年內陸續捐出100萬美金給ACLU，手機通訊軟體公司Viber也宣布，將提供免費的國際電話服務給伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬利亞與葉門等七個被川普禁令影響的國家。

一場對抗川普的戰爭，正在悄悄展開。

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