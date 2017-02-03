立春已到未見寒流  元宵節恐迎寒流

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）今(3)天是二十四節氣的「立春」，卻遲遲未見強烈大陸冷氣團以及寒流，「福爾摩莎氣象萬千」臉書與吳德榮在「洩天機教室」皆表示，根據歐洲中期預報中心模擬資料，元宵節前有可能出現寒流。

中央氣象局報導，今(3)天白天各地氣溫明顯回升，北臺灣高溫回升至23度左右，中南部及臺東可達25至27度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化；天氣方面，水氣少，各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨。

週六(4日)南方水氣北移到臺灣上空，水氣增加，除了東半部降雨機率提高外，西半部山區也會有局部短暫雨出現；溫度方面，由於雲量增多，白天溫度比前一天略降，北部及宜蘭高溫21、22度，其他地區24、25度，夜晚清晨各地仍有涼意，低溫約15至18度，早出晚歸請添加衣物，注意保暖。

週日(5日)鋒面通過北部海面及東北季風增強影響，白天起北臺灣溫度逐漸下降，其他地方入夜後溫度也略微下降；迎風面的北部及東半部降雨機率提高，中南部山區也有短暫雨出現，但這波冷空氣挾帶的水氣少，北部及中南部山區的降雨下半天就會逐漸停止，其他地區則維持多雲到晴的天氣。

下週一至下週三各地普遍為多雲到晴的天氣，但受到東北季風影響，中部以北及宜蘭清晨低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度，白天由於日照的關係，各地高溫普遍可回升至20度以上，中南部甚至可達24、25度。

下週三氣溫明顯回升，白天溫暖微熱、早晚涼，東半部有零星短暫雨的機率。

下週四另一波東北季風增強，北臺灣白天溫度又將逐漸下降，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣。入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，各地氣溫急劇下降。

吳德榮在「洩天機教室」表示，根據最新(2日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬，下週五、六(10、11日)的冷空氣已調得較上一報更強，有「寒流」的水準(寒流定義：台北市≦10度)。「福爾摩莎氣象萬千」臉書粉專也說，在元宵節前一天的2月10日早上8點，海拔1500公尺0度線將壓境北台灣，換算地面溫度將有可能出現8至10度的低溫。

但這些終究還是一週之後的電腦模擬，是否會在元宵節形成寒流，抑或僅是「強烈大陸冷氣團」？都需要再持續觀察。