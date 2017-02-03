傳勞動部長郭芳煜將遭撤換   宜蘭縣長林聰賢接任

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）外傳勞動部長郭芳煜將遭撤換，並有媒體報導指出將由現任宜蘭縣長林聰賢接任。據了解，今(3)早郭芳煜一如往常的，大約在8點15分左右親自主持勞動部的晨會，只是今天的晨會不到15分鐘即快閃結束，和過往一開都超過九點的情形相較，確實很不尋常。

根據與會人士透露，郭芳煜今天還是笑笑的，會議內容主要是針對輿情進行討論，包括台鐵約500名員工春節期間依法休假案、85度C漲價一事，以及勞退新制收益分配、不得亂扣外勞工資等議題。

至於郭芳煜有沒有委屈？部長的心情如何？勞動部官員上下都三緘其口。

宜蘭縣立委陳歐珀昨日參加縣政府新春團拜時公開說，林聰賢縣長入閣是指日可待；晚間，民進黨人士進一步証實，林聰賢將接掌勞動部長。

民進黨宜蘭縣黨部透露，過年前蔡英文總統確曾徵詢林聰賢入閣意願，林也表達意願，但當時並沒有明確提到職務，以致外界對林接掌的職務眾說紛云。

根據黨內人士證實，林聰賢口才好、溝通能力佳，幾位民進黨核心人士最近已經知道林聰賢要接掌勞動部長了，現任部長郭芳煜下台確定，宜蘭縣議員邱嘉進也證實「確定要接勞動部長」。對此，行政院發言人徐國勇表示，目前沒有這個規劃及訊息，否認傳言。

勞動部自去年就任以來，面臨基本工資、一例一休、華航罷工等紛擾，郭芳煜才笑談「新的一年不會再像去年這樣了」，不過民進黨內部已得知消息，只是人事案尚未透露，當事人沒能多做回覆。