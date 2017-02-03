川普禁止7國入境：為保障美國宗教自由與寬容

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國總統川普先前下令暫時禁止來自7個穆斯林居多數國家的公民入境，引發國內外強烈批評，他今(3)日為自己辯護表示，此舉是為了確保美國境內宗教自由與寬容。



《路透社》報導，川普在華府年度全國祈禱早餐會發表演說表示，他表示，「我國是擁有全世界最寬容移民體制的國家，有人想利用此寬容來詆毀我們所珍視的價值。有人想要藉由進入我國，散播暴力，或根據他們的信仰或生活方式壓迫他人，那是不對的。我們絕對不允許不寬容的灘頭堡在美國境內蔓延擴散。」



川普說，他所採取的新移民措施，是為了更徹底審查入境美國的人們，確保他們都能真心擁抱美國珍視的價值，包括宗教自由在內。

川普還指出，全球必須共同終結對少數宗教的暴力行為，「所有國家都有道德義務站出來對抗這類暴力，所有國家都有責任攜手共同面對，並且如果必要，必須猛烈的對抗。」

川普說，「這個世界正遭遇麻煩，但我們將會改正它，好嗎？那就是我正在做的，我解決事情。」他說美國已在近日採取必要措施以保護美國的宗教自由，避免有心人士藉機入境散播暴力抑或是用他們的信仰來壓迫他人，指涉一週前他發布的移民行政命令。

出席祈禱早餐會的政治人物、宗教領袖和貴賓包括約旦國王阿布杜拉(King Abdullah)在內。



川普於27日簽署行政命令，暫停美國難民計畫120天，禁止來自7個穆斯林居多數國家公民入境90天，包括伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門。川普宣稱是為了保護美國避免遭到恐怖分子攻擊，招致示威抗議和司法挑戰。



但川普發出聲明堅稱，此命令「並非穆斯林禁令」，聲明指出，「必須澄清，這不是穆斯林禁令，媒體錯誤報導，這無關宗教，而是攸關恐怖主義和維護我國安全」，聲明又說，超過40個穆斯林國家不受此命令影響。