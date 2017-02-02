富比士專欄作家：在台灣你必須放棄3種權利

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）長期觀察亞洲與台灣現象的專欄作家Ralph Jennings在《富比士雜誌》上，提出三項住在台灣的人必須要「放棄」的權利。

他說，台灣一直很喜歡把「享有人權的社會」這類字眼擺在嘴邊，且引以為傲，台灣的確在對待原住民、同志婚姻和勞工權利上有越來越多的保障，值得鼓勵，但「人權是一個相對的概念，有許多廣泛的定義」，「在台灣，你可能會發現某些權利並無法如你想像獲得保障」，Jennings說。

第一項：無法享有平靜生活與工作環境的權利

台灣政府無法保證你在家裡或辦公室，都能擁有安靜、專心的工作與生活品質，因為台灣社會實在太吵雜，抱怨與口水批評是常見的景象。

Jennings說，你可以抱怨這些吵雜的外在聲音，但你沒有權利要求別人放低喇叭音量、控制建築工地的噪音，儘管你的生活受到再大影響。

第二項：無法擁有正常的用路權

台灣行人在十字路口有合法的道路權，但不能避免有些機車騎士搶快，而借道人行道轉彎，或有些汽車駕駛為自己方便，而把車子停在人行道上；原本規劃做健行步道的大型公共用地也有可能淪為墓地、私人菜圃或建造別墅。

公共公園原本是規畫給全國民眾，但地方政府時不時就會大興土木，例如當樹木被蟲咬或得傳染病，政府就會封閉整座公園，並開始一區一區修補，在台北的老公園就很常見到施工圍擋影響行人用路。

第三項：沒有警察介入的權利

在台灣發生任何事，你都可以打電話找警察、立委、政府官員處理，他們多半有興趣處理，但很少人會連瑣碎案件如交通事故或鄰居紛爭都全權接手。

有些警察對於噪音喧擾或紅線停車等案件視而不見，又或是到達事故現場，和雙方了解狀況、紀錄案件後，便會勸當事人私下和解，「我很少聽過會有警察後續追蹤的」，Jennings說。

對於Jennings所描述，以上三種生活在台灣就會失去的權利，你都完全同意嗎？