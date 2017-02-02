老人睡眠問題多 如何睡的平安又安穩？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）老人失眠是老人門診很常見的問題，根據調查顯示，台灣地區大約有4成的老人有各種不同的睡眠障礙。發生的原因可能是生理老化導致睡眠結構改變，但也有更多的原因是疾病或其它因素造成。當發生睡眠障礙時，大多數的老人選擇自行到藥房買安眠藥，食藥署提醒民眾，失眠是一種症狀，唯有找出失眠的原因，對症下藥，尋求專業醫師的協助並配合治療，才能降低藥物對身體的危害。

常見的老人睡眠障礙包含難入眠、熟睡時間變短、半夜醒來後就睡不著和白天打瞌睡等問題。女性大約在中年後、男性多半在老年後才出現各種睡眠問題。另外常見因身體疾病、精神疾病或某些控制慢性病藥物所引起的次發性失眠障礙，也容易影響睡眠。

提醒民眾，失眠的原因有很多，應該要先找出原因，從改變日常生活習慣開始，例如晚上不喝咖啡或茶、白天不要補眠、睡前不要吃太飽、睡前不做激烈運動等。

若長期服用安眠藥，身體會產生有很強的依賴性，造成日後一定要服藥才能入睡。同時安眠藥對人體的副作用也非常大。如果已尋求醫師協助，在服用安眠藥還要注意以下 8 個要點：