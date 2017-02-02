政府修法釋放貪污犯 羅馬尼亞首都12萬人抗議

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)正面臨建國以來最大的反政府示威抗議，這一切都起於政府試圖藉由修法釋放因為貪污坐牢的同黨政治人物所致。

週三晚間，至少15萬的抗議人潮聚集在政府辦公室外，隨後引發全國響應，而當遊行人潮將要散去時，一小群足球迷向警方投擲了爆竹，導致警方使用催淚瓦斯反擊，引發大規模的警民衝突。

由社會民主黨(PSD)索林·葛林多努(Sorin Grindeanu)領導的左派政府在之前表示，羅馬尼亞的監獄過於壅擠，希望能藉由法案來紓解監獄人潮，隨後在週二通過了這條法案，立刻招致了反對者批評，號召群眾走上街頭抗議。

抗議者認為總理葛林多努試圖藉由法案釋放因貪污被定罪的政治盟友，在遊行中高聲呼喊著「小偷」口號要求其下台負責。

一名抗議者Gabriela Constantin指出，雖然勝算渺茫，羅馬尼亞人能站出來表達意見仍然非常重要，另一名抗議者Nicolae Stancu則說，他之所以選擇走上街頭是為了保護國家的法律與秩序不被犯罪者所操弄。

事實上，羅馬尼亞的貪污事件早已經嚴重到被歐盟所關切。

歐盟發出警告，要求羅國政府不要「走回頭路」，歐盟委員會主席尚-克勞德·榮克(Jean-Claude Juncker)指出，反貪腐的戰爭應當要持續推進，而非試圖抹煞長久的努力，並表示歐盟將會密切關注羅馬尼亞在反貪上的進度。

這項被「緊急通過」的法案除了針對許多輕罪作出修正外，其中最重要的就是將瀆職後被關押的門檻拉高到4.4萬歐元，也就是如果政府官員藉由職務之便不法獲取4.4萬歐元以下的金額，將可以免於牢獄之災。

其中一名將直接獲益的政治人物就是PSD的黨魁利維烏·德拉格內亞(Liviu Dragnea)，他正因爲不法詐領政府高達2.4萬歐元的款項面臨被起訴的可能性，除此之外，也有許多因為貪污被關押的民選長官和司法、檢警官員將被釋放出獄。