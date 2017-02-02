台北美福大飯店情人節浪漫獻禮 ─尊榮住宿 頂級料理

溫馨團圓的年節氣氛後，緊接而來的是情侶們的重要節日，台北美福大飯店於甜蜜的西洋情人節推出食宿及餐飲方案。自2月4日起至2月14日推出「真愛‧久久」情人節住房專案，感受榮獲世界奢華酒店大獎肯定的尊榮禮遇，可享28坪寬敞典雅的尊爵套房住宿乙晚、彩匯豐富的自助早餐兩客，以及晴山日本料理或GMT義法餐廳提供的情人節雙人套餐乙套。

位於四樓的Cocoon池畔酒吧也同步推出「邱比特之淚Cupid’s tear」情人節特調。2月7日至14日「情人節：就I與你在一起」放閃活動，訂閱美福Instagram並上傳照片，就有機會抽中彩匯自助午餐券，情人節浪漫食宿，歡迎與另一半共度佳節。

台北美福大飯店為充滿浪漫氛圍的西洋情人節推出雙人共享的情人美饌與主題特調，喜愛品嚐日本料理的賓客，可選擇嚴選每日鮮材，採無固定菜單的「晴山」推出的桌席雙人套餐，從前菜、溫物、炸物及炙燒海鮮、肉品等精緻料理，品嚐當日食材的鮮甜滋味，還可搭配由專業日本酒國際唎酒師設計的日式調酒，佐餐暢飲90分鐘。

喜歡西式餐點的賓客，可選擇靜謐優雅的「GMT義法餐廳」，品嚐主廚精心烹調的情人套餐，主餐提供有西班牙BELLOTA等級的「伊比利老饕豬」，或美國金牌和牛等級的「特級肋眼牛排」，亦或是「炭烤緬因州龍蝦」，搭配前菜、濃湯，以及填入鵝肝醬的脆炸雞翅佐水果沙拉，以及採用白松露醬熬煮的義大利野米，搭配現刨新鮮黑松露。活動期間凡消費GMT義法餐廳情人節套餐,每套加贈美福客房專用的Hermes沐浴禮盒一組。

浪漫氛圍不間斷，在情人美饌後可至四樓的Cocoon池畔酒吧延續浪漫至午夜，或與好友們一起到酒吧歡聚過節，由來自美國加州的魔幻調酒師Skyey Chang，以琴酒、椰子糖漿以及百種草本植物釀造的蕁麻酒(Chartreuse)等材料，運用酒精燃燒的特性，在微妙的火燄下調配出情人節專屬特調-「邱比特之淚Cupid’s tear」，兼具視覺與味覺享受的主題特調，2月14日情人節當日點用特調，另贈送限量「法芙娜巧克力塔」乙個，並加贈甜蜜合影乙張。

甜蜜情人節，優惠好康不間斷，2月7日至4日將於台北美福大飯店Instagram舉辦「情人節：就I與你在一起」放閃活動，。訂閱美福Instagram(@grandmayfull)、上傳照片大方放閃，完成活動步驟後，就有機會抽中彩匯自助午餐券。