空腹吃荔枝  印度100多位孩童死亡

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）BBC報導，美國與印度科學家近日找出了懸宕已久的一個謎團解答，印度北方在過去一年內死了100多位兒童，極有可能是空腹吃荔枝所導致。

過去二十多年，印度東北方比哈爾邦(Bihar)的許多孩童，外表看起來健康、氣色良好，卻常因不明原因急病發作並失去意識，造成半數孩童死亡，令當地醫生始終不得其解。

最近發表在醫學雜誌The Lancet上的新研究發現，他們可能是被水果毒死的。

研究指出，多數死亡的孩童都住在印度主要的荔枝產區，他們生活貧困、常不食用晚餐就空腹吃水果，不吃晚餐容易造成血糖過低，身體本來會主動代謝脂肪酸製造所需葡萄糖，但荔枝內含一種毒素「次甘氨酸」(hypoglycin)，使其體內無法合成葡萄糖，血糖過低的病童很快便出現急性腦腫而抽搐、失去知覺等症狀。

研究人員在2014年5至7月針對穆扎夫法爾普爾(Muzaffarpur)醫院的孩童做追蹤研究，發現他們與那些導致加勒比海地區孩童腦腫脹與痙攣的疾病相似，當時加勒比海地區疾病的爆發，正是因為阿開木果(當地一種水果)所致，阿開木果內含次甘氨酸，會阻擋人體製造葡萄糖。

這讓衛生當局警覺，提醒家長確保孩童在吃過晚餐、補充完血糖後，再食用荔枝等水果，並限制食用的荔枝數量，而若空腹誤食過多荔枝，也應該立即食用糖果以補充糖份。

《紐約時報》報導，研究結果出爐後，因空腹食用荔枝而引發疾病的案件數，從一年上百個下降到只剩50個。