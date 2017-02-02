香格里拉台北遠東國際大飯店 2017 西洋情人節

台北-2017年1月- 2月14日西洋情人節，別忘了為情人準備浪漫驚喜，盡訴濃情蜜意。香格里拉台北遠東國際大飯店今年以「玩美食尚」為主軸，於館內各餐包含馬可波羅義大利餐廳、ibuki BY TAKAGI KAZUO、上海醉月樓、香宮、遠東Café 與馬可波羅酒廊(38F)、大廳茶軒及The Cake Room (1F)等獻上浪漫西洋情人節饗宴，集結美酒佳餚、甜蜜下午茶和無敵美景，寵愛您珍愛的另一伴，預訂一生一世的甜蜜幸福！

情人節饗宴 中西日美饌食尚盡獻

馬可波羅義大利餐廳「義饗愛戀‧情人套餐」

以「神奇求婚桌」聞名的馬可波羅義大利餐廳，為數千對佳偶締造無數甜蜜回憶，今年由新任義籍新銳主廚戴比達Davide Mastrangeli甜蜜獻上「“義”饗愛戀‧情人套餐」，菜色囊括法國芬蒂克雷生蠔佐醋漬小黃瓜、鮮蝦香檳燉飯及香煎海鱸魚或澳洲慢燉和牛等五道式美味選擇，在佳餚美酒與無敵美景伴隨下，打造專屬你的奢華浪漫！

粵饗浪漫‧香宮情人節盛宴

香宮(6F)新任中餐行政主廚陳寶生情人節精心推出「粵饗浪漫‧情人節盛宴」，九道式豐富海陸精選佳餚，囊括「八頭鮑魚扣北菇豆腐」、「蒜香黑椒煎和牛扒」等港式風味精髓，邀您品味浪漫，盡享食尚驚豔！

大廳茶軒、馬可波羅酒廊 -「品味浪漫‧情人下午茶」

大廳茶軒(1F)與馬可波羅酒廊(38F)2月14日限量推出「品味浪漫‧情人下午茶」，將象徵愛情的粉紅色彩與新鮮莓果、巧克力融揉，創意呈現包括鮮草莓巧克力、水煮波士頓龍蝦佐玫瑰魚子醬、夢家裡巧克力佐雪霜草莓等十多款精緻小點，邀您共享甜蜜氛圍！

甜蜜限定-「臻愛甜莓」情人節蛋糕

The Cake Room (1F)即日起推出「臻愛甜莓」情人節蛋糕，甜點主廚董錦婷以幸福為主題，結合翻糖手法、新鮮草莓打造出愛心造型蛋糕，並以法國進口頂級食材與繁複手工技藝，獻上酸甜清爽的甜蜜魅力，即日起至2月14日限定推出！



西洋情人節，和摯愛在上海醉月樓邂逅滬式美味風華！餐廳內僅有五組的「情人雅座」，用餐空間隱私溫馨，同時面對台北101與壯觀的台北市夜景景觀，提供絕無僅有的專屬浪漫氛圍。主廚戴忠麟精心推出情人節限定套餐，集結各式華麗上海風味佳餚，包括「竹笙燕窩南瓜盅」、「醬燒鴛鴦日月漁」等，用餐再加贈精選氣泡酒一瓶。

完美情人‧ibuki by TAKAGI KAZUO頂級懷石情人美宴

日本人對佳節的準備總是格外用心，ibuki BY TAKAGI KAZUO日本料理餐廳(7F)主廚工藤將和情人節精心推出頂級懷石情人美宴，以極致繁複的料理工藝，嚴選北海道海膽、波士頓龍蝦、蒸煮星鰻等八道式豪華饗宴，訂位再送特選氣泡酒兩杯，微醺美味獨佔芳心！

遠東Café‧Fun肆饗樂

與情人一同大快朵頤各國五星美食，也是慶賀佳節最好的方式。遠東Café自助餐廳集合歐、日、中、印、粵、義等多種經典菜色令你目不暇給，同時爐烤美國現切牛排、每日鮮活海鮮、現做Pizza與繽紛甜點區等，更是必嚐多回合的人氣選項。今年就來場歡樂交織的情人節大餐，當日用餐情侶還能獲得神秘驚喜！