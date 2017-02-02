不堪重罰 台灣Uber宣布2月10日後暫停服務

（台灣英文新聞 財經組／綜合報導）交通部今（2）日開出Uber重罰條款上路後首張罰單，總計包含11張裁處書、合計2億3100萬元罰鍰，同時將Uber勒令歇業並送請北市商業處撤銷商業登記，同日中午Uber發布新聞稿宣布，下周五2月10日起將暫停在台灣服務，為長達二年多的拉距戰劃下句點。

Uber台灣在2013年6月進軍台灣，根據公司統計，四年期間，該平台一共完成1500萬趟的搭乘服務。

在新聞稿中，公司指儘管已向財政部表達樂意依法支付營業稅、與當地保險公司合作為乘客提供安全保障、以及提出與計程車合作的努力，但政府仍日漸遠離擁抱創新和21世紀交通與運輸趨勢，繼續給Uber合作駕駛重罰。

2日，交通部表示，公路總局當天一共對UBER公司開出的11張處分書，合計2億3100萬元，並勒令歇業。針對UBER合作駕駛，公路總局今也同步開出11張處分書，開罰對象是11名駕駛人，每人罰10萬元，並吊扣牌照及駕照4個月。

Uber台灣在聲明稿中表示，需要重新思考另一路徑，因此「宣布將於下周五，2月10日起暫停Uber在台灣的車輛分享媒合平台服務，希冀能重啟和政府的對話，在蔡總統領導之下，讓創新交通與運輸科技在台灣得以發展並且茁壯。」

Uber台灣表示，這是很艱難的決定，我們也了解這對合作駕駛和乘客的衝擊。在此對他們一直以來的支持表達衷心感謝。希望在可見的未來，再度以創新科技服務他們，服務台灣。

UBER台灣同時通知Uber駕駛停止服務的消息。根據蘋果報導，一名Uber駕駛說，Uber駕駛非常不能接受，現已有駕駛想召集千輛Uber車路過總統府。