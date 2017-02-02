反極右派媒體演講 柏克萊大學暴動

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）在數百名學生發起暴動癱瘓整個校園後，加州大學柏克萊分校(The University of California at Berkeley)校方被迫取消極右派媒體布萊巴特新聞網(Breitbart News Network)到校演講的計畫。

上百名學生先是在校園中示威，本來和平的示威在一些學生打破演講場地窗戶後變了調，隨後還與到場的鎮暴警察發生衝突，隨後四散的學生在學校縱火並向警察拋擲物品，迫使警察以催淚彈還擊，校園也被封鎖，布萊巴特新聞網則撰文指稱「柏克萊學生已放棄捍衛言論自由」作反擊。

原本要去柏克萊大學的演講者米洛·雅諾波魯斯(Milo Yiannopoulos)是布萊巴特新聞網的編輯，他是一名川普的支持者，曾公開發表反同、反移民的右派言論，去(2016)年，他更因為在推特上基於種族因素，發起反對萊絲莉·瓊斯(Leslie Jones)出演魔鬼剋星(Ghost Buster)角色的活動而導致其帳號被停權。

在看不慣極右派的人眼中，布萊巴特新聞網更是令人生厭，因為他們在大選期間撰寫大量的假新聞以影響民意，姑且不論其與歐洲極右組織合流的立場，其文章充斥種族歧視、性別歧視等言論更是無法容忍。

校方表示並未邀請雅諾波魯斯，該演講由柏克萊大學共和黨會(Berkeley College Republicans)贊助，但是表示僅是為了「提供大學中受壓抑的保守聲音一個抒發管道」，並不是支持雅諾波魯斯的言論。

去年11月，雅諾波魯斯本來要返回其母校Simon Langton男孩文法學校演講，也因為引發的種族歧視爭議而喊卡。