握壽司造型的Kit Kat 巧克力 情人節東京限定！

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）從今(2)日起，在東京指定門市有機會獲得新款式的雀巢奇巧(Kit Kat)巧克力：壽司造型，沒錯，就是「壽司巧克力」！

雀巢旗下的Kit Kat發明了壽司樣式的巧克力，用巧克力製作出鮪魚壽司、海膽壽司和玉子燒握壽司，造型極像真實的壽司，只不過吃起來是巧克力和威化餅的味道。

壽司的底部用威化餅捏製成飯糰的形狀，上面則覆蓋著不同顏色的Kit Kat做生魚片造型，鮪魚造型的使用覆盆子巧克力、海膽造型的用北海道蜜瓜與馬斯卡彭起司口味的巧克力，而玉子燒造型的則使用南瓜布丁口味的巧克力，並且外部用竹葉做成的海苔包裹，因此民眾可以用兩隻手指頭就吃完，和真正的壽司一樣。

用兩隻手指頭就可以食用的壽司造型巧克力。

這種特殊的創意來自於日本甜點界達人高木康政(Yasumasa Takagi)，也是東京知名蛋糕專賣店Le Patissier Takagi Aoyma的負責人，他的手藝遠近馳名，因此縱使有人認為壽司巧克力的點子聽起來很古怪，但純巧克力製作的握壽司還是能打入喜愛海鮮的日本民眾心裡。

雀巢官網這麼介紹道，「每一份甜點都是巧克力師傅精心刻製的作品。」

官網指出，去(2016)年愚人節第一次推出握壽司商品，當時反應出奇得大好，因此才會再次發明三款新樣式的壽司巧克力，而這同時是要慶祝雀巢在日本第9間Kit Kat咖啡廳於東京銀座的開幕。但這次只有在2日至14日情人節為止，在東京銀座門市消費滿3,000日圓以上的前500名客人才能獲得這三款贈品。

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去年4月1日第一次推出的壽司造型巧克力。