川普傳威脅墨總統　若管不好「壞人」 將「代為處理」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）川普在一次與墨西哥總統的通話中指出，如果墨西哥不能管好國內的「壞人」(bad hombres, hombres是西文中的「男性」之意)，美國只好出動美軍「代為管理」了，威脅之意，不言而喻。

這個對話出自於美聯社(AP)取得的一份逐字稿，台北時間2日上午出刊，文中雖並未明確指出所謂的「壞人」是誰，可能是墨西哥惡名昭彰的毒梟，可能是想要闖過國境進入美國的非法移民，也可能兩者都是，再加上美聯社取得的是文字，所以無從得知川普在說這些話時候的語氣。

提供逐字稿給美聯社的來源要求匿名，因為白宮沒有公開通話內容的打算，我們也因此無法確認這份稿子的正確性，但是如果內容屬實，我們將可以知道川普在上任後的外交態度仍然未變，依舊是採取他在競選期間動員群眾的方針：表現兇狠配上說大話。

在此之前，墨西哥記者已經在網站上發表了類似內容，指稱川普在電話中羞辱了墨國總統尼托(Pena Nieto)，不過為墨國外交部駁斥，表示雙方的對話非常具有建設性，且正在努力尋求共同點以確保兩國利益都受到尊重。

這次的通話應該是要解決雙方在川普邊境築牆計畫上的歧見，因為無論墨西哥怎樣強調他們不會支付造牆費用，川普依舊強行簽下了行政命令，敲定了邊境圍牆，此舉激起墨國人民的愛國情操，導致爆發了多起示威事件。

其實早在競選期間，川普就用過「壞人」這個詞彙了，在去(2016)年10月的一次演講中，川普大聲疾呼「將壞人趕出我們國家」以爭取選民支持。

從與蔡英文通話並稱呼其為「台灣總統」踩了中國底線開始，到下令禁止中東七國人民入境美國，和摒棄美國傳統軍事同盟關係，川普的一舉一動都像是一個個重磅炸彈丟在國際關係上，讓世界各國不得不注意，不過最「引人注目」的絕對是本來被視為笑話的「邊境圍牆」。

墨西哥不但再三聲稱絕不會幫美國付錢，尼托甚至在川普簽了行政命令後宣布取消了原訂在一月底的訪美計劃，美國隨後展開報復，提出要對課加20%的懲罰性關稅以「資助」築牆費用，引發墨國抗議。

美墨的邊界貿易一天的貿易額高達16億美金，也有很多像是掃毒、移民的政府間合作，如此重要的關係，川普卻是派出他的女婿Jared Kushner全權處理，Kushner曾是一名房地產業的行政主管，但是除此之外，毫無外交交涉經驗。