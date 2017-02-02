高志明：台灣應師法「川普CEO」鋼鐵般意志治國

（本文轉載自高志明「環保食安志工」臉書專頁）

一、美國總統川普把「國家當公司治理」，無人否認。

二、他是成功的企業CEO，與全球所有企業創辦人雷同-----有鋼鐵般的毅力、非常勤奮、十分務實、討厭傳統繁文縟節、更厭惡傳統官僚體系；他絕對是「雖千萬人不爽．吾道一以貫之」、反傳統、反體制，在「由中小企業變大企業」過程中，受盡「不合理法條」折磨的民間人士。

三、試問：在面對這樣一位「全球霸權領導人」；台灣政府、與人民能夠不積極準備、勇於面對嗎？

四、川普CEO把違抗命令的代理部長開除了、上班立即簽署行政命令要履行競選承諾、要有異議的墨西哥總統不要來訪；上任至今，已獲得全球企業CEO承諾上千億美元在美國投資創造就業機會；如此強勢的領導，若成功的話，必然成為一位令人永難忘懷的歷史人物！

此外，他都拔擢年齡稍大、經驗豐富、信念堅定、勇敢務實的人士出任要職；幾乎無不具實務經驗的學者擔任閣員。

五、蔡總統之所以能夠勝選，就是因為「對台灣人民承諾改革」，要去除所有「不公不義」的制度；至今與前幾任總統比較，改革算快，但比起「川普CEO」，就顯得魄力不足；令人遺憾！

六、在台灣中小企業、微型小型攤商、農戶，總計有一百多萬家，維繫著台灣上千萬人民的生活，更是台灣高科技產業的後頓，對穩定台灣社會非常重要。川普CEO能上任就下令消除所有對中小企業不合理的法令；為何台灣政府及民意機構，只會「補破網式」繼續訂定法律，為何無法宣佈「到底改革、廢棄了多少『不合理的法令』？」這或許與政府高層官員，無人具備辛苦創業的歷練、也未曾有過遭受到「不合理法令欺凌」之底層百姓的經驗。

七、國防、外交靠美國，無人能夠否認；但美國政府與中小企業，絕對不會只想與台灣做軍火生意；小至美國豬肉進口，都可能造成「川普CEO」不爽，進而採取「火爆反擊」的導火線？在美國廠商看來，連含「致癌物」尼古丁的香煙，都可以進口販賣，為何「含瘦肉精的美國豬肉」不得進口？屆時，我們能做的只是在「保障養豬農戶利益」的前題下，「要求明白標示．再由消費者自行決定買不買？」；或許，只能「比照香煙」辦理了！否則，台灣政府與人民、企業，可能皆「得不償失」！台灣國內農業、工業、高科技的發展策略，必須重新檢視，環安、食安、農安的問題，也必須同時審視。此外，被美國認為有礙跨國貿易障礙的法令規範，必須在有配套措施的方案下，逐步消除；否則，兩國貿易談判又會是窒礙難行，簽FTA之議，更不用說了！

八、台灣人民絕大多數支持總統大力改革；政府一定要加速改革，儘速消除不公不義的傳統制度、廢除所有不合理、不合時宜的法令；分別減輕「中小企業、微型小型攤商、農戶、消費者」的困難、與痛苦；如此，新世代的台灣人、台灣社會，才有發展的機會！