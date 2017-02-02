川普再與澳洲「開戰」  拒絕收容1,250位澳洲難民

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）川普拒絕履行先前歐巴馬政府與澳洲達成的協議，答應要在美國境內協助安置澳洲離岸收容中心內的難民，批評這項協議是個「愚蠢的交易」，但澳洲總理反駁，「川普才剛答應我會尊重協議。」

《衛報》報導，今(2)日川普在推特上發文指責，「你能想像嗎？歐巴馬竟然答應要從澳洲收容上千位非法移民，到底為什麼？我會好好研究一番！」川普將澳洲難民稱為「非法移民」，並表達他對這項協議的不滿。

但《華盛頓郵報》報導，周日川普才剛與澳洲總理麥肯滕博爾(Malcolm Turnbull)通過電話，坎培拉的美國大使館發言人還表示，「總統川普尊重難民協議的態度沒有改變。」

這份協議是在歐巴馬執政時期與滕博爾達成的，由於澳洲不願讓難民或政治庇護者入境，過去多半將他們安置在離岸的諾魯(Nauru)或馬努斯島(Manus Island)，但兩地收容中心不斷傳出難民遭虐的消息，澳洲民眾也呼籲政府應該關閉海上的難民安置中心，因此澳洲積極尋找新的安置點，而歐巴馬答應在美國境內重新安置澳洲的1,250位難民。

但根據《華郵》，川普在電話裡向滕博爾表達，這份難民安置協議是「最糟糕的協議」，並警告他可能因這份協議而葬送政治生涯，指控澳洲意圖向美國輸出「下一個波士頓爆炸犯」。

但這篇報導寫道，滕博爾仍堅稱川普新政府在電話中表達過對協議的承諾，並允許難民在正常檢查與安排的情況下進入美國。他拒絕對《華郵》報導做出評論，他指難民安置協議一直在正常軌道上，而且雙方領導人的私下談話應保密，他只說，「川普的確向我承諾過，他會延續歐巴馬的這項政策，並尊重難民協議。」

儘管美國國務院2日發出的聲明澄清，這份協議仍在持續進行中，但也許只是假議題，因為協議原本就沒有要求美國無條件收容難民，美國可以採取任何檢查措施、只對部分難民開放，而根據川普的說法，他會實施「最嚴厲的措施」。

此外，澳洲離岸拘留超過三年以上的難民，大多數都是伊朗人，這是川普移民行政命令裡拒絕入境的七個國家之一。