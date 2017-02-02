動物零撲殺新制2月4日上路  BBC重翻舊新聞報導

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）台灣動物的零撲殺新制即將於2月4日上路，BBC重新報導了去(2016)年台灣女獸醫替自己「安樂死」的新聞，再次喚起台灣與國際民眾對動物安樂死議題的關注。

BBC報導了去年5月5日，桃園市動物保護教育園區園長簡稚澄，服用給動物安樂死的藥物自殺，遺書指出，身為獸醫，要執行結束動物生命的工作，內心掙扎，提到「生命沒有不同」，籲政府做好動物保護源頭管制。

《蘋果》報導，簡稚澄想表達的是，選擇用狗安樂死的方法，是要凸顯現有台灣動保結構的問題，她希望做到「精確捕捉、棄養收費、總量管制」，以降低動物入所數量，唯有源頭減量，才能真正化解末端收容所的超收壓力，但始終沒有配套及友善環境支持下的TNR政策(捕捉、絕育、釋放)，就像沒有管好源頭就要貿然實施的零安樂死政策一樣，受苦的都是動物、與最愛動物的那些人。

BBC指出，台灣在照顧寵物福利上面臨兩個困境：被遺棄的流浪動物數量太多，以及流浪動物的野外繁殖率過高。其實這些情況在過去數十年來逐漸喚起大眾意識，也都已有所改善，動物收容所和動保人士也都一直提倡「不棄養」、「以認養代替購買」。

但每年被遺棄的動物數量還是很高，收容所經費不夠、空間也不足，加上照顧流浪動物所消耗的精力與時間都很龐大，許多動物遲遲等不到人認領下，就被迫安樂死結束生命，但面對一隻隻心愛的狗狗在自己懷裡死去，簡稚澄的內心痛苦不言而喻。

近年來，動物安樂死議題在台灣不斷發酵，終於，2015年1月立法院三讀通過「動物保護法」部分條文修正，通過「零安樂死」政策(零撲殺政策)，將於今年2月4日正式上路。

新法刪除第十二條中「經通知或公告逾12日而無人認領、認養或無適當之處置，得以宰殺」規定，未來各收容所禁止對動物施行安樂死，不過若動物患有法定傳染病、重病無法治癒等嚴重影響公共安全情況，仍可有人道措施。

零安樂死政策的配套措施，就是各地方政府應並設法提高收容所的認養率，並採取「精準捕捉」，只針對有攻擊及傷害的流浪動物進行捕捉，而針對街頭的流浪動物，「TNR政策」透過誘捕(Trap)、結紮(Neuter)、原地放回(Return)來達成控制流浪動物數量的目的，成了普遍認為控制數量的較佳方法。

而在一般民眾部分，除了確實替寵物做到「絕育」之外，一般飼主更是要有自覺，做到領養不棄養，或以認養代替購買。

但有獸醫師直言，若無法搭配「零棄養」，零安樂死只是假議題。且在零安樂政策的壓力下，大量動物流入動保機關與收容所，或是轉移到私人收容所，無奈公立收容所人力、經費的匱乏，醫療和空間的不足也讓他們感到無力，而私人收容所的照顧環境也有待檢證，如何從源頭徹底杜絕棄養與流浪動物的數量，或許才是根本之道。

而這就是簡稚澄最想傳達給社會大眾和政府的心聲。

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