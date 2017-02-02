速食包裝多含氟化物 恐致癌和導致胎兒體重過輕

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國研究人員表示，用來包裝漢堡、薯條、披薩、甜甜圈等速食的防油包裝紙或紙盒，大多含有不沾黏化學物質，這類物質遇熱和油後可能會溶入食物中，對人體健康造成影響。

該研究樣本採自美國27家速食連鎖店的逾400個樣本，並將結果發表於《環境科學與科技通訊》（Environmental Science and Technology Letters）期刊。

檢測結果顯示，其中近半數包裝紙，及2成類似薯條與披薩盒的硬紙板製樣本都含有一種含氟的化合物，該合成化學物名叫全氟烷基化合物（PFASs），其具有耐油、水、加熱和污漬的特性，因此廣泛運用在戶外活動用裝備、地毯、家具、 消防泡沫、化妝品、牙線、微波爆米花包裝袋和不沾鍋鍋具等。此外，該化合物也不易在環境中分解。

研究人員還發現，幾乎所有的動物組織和美國人身上都可檢驗到此種化合物，包括遠離化學品和污染的北極熊。研究主要作者夏德（Laurel Schaider）表示，人類體內之所以被檢測出含有這些化合物，其中一個原因是飲用被其污染的水源。

該研究並未提及暴露在全氟烷基化合物下，會對人體健康造成什麼影響，但研究人員警告，根據先前的研究，暴露在某些全氟烷基化合物中，可能導致高膽固醇、癌症（諸如腎臟癌、睪丸癌）、甲狀腺疾病、免疫系統抑制、嬰兒出生體重過低、生育能力減弱和潰瘍性結腸炎等疾病，另外孕婦也易誘發妊娠高血壓。

夏德補充說明：「家中有孩童的家長要特別注意，因為孩童的身體仍在發育中，更容易受有毒物質危害。」