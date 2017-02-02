英國會大勝384票 英國將啟動脫歐談判

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）在英國最高法院裁定由內閣直接啟動脫歐程序違法 ，必須將權力交還給國會後，一時之間主張要留歐的英國人鬆了一口氣，但很多人都忽略了一點，君主立憲制的英國是以國會多數黨黨魁掌握行政權，因此只要執政黨團結一氣，就算是遞交給國會結果並無不同。

事實上，結果也確是如此，在工黨的支持下，1日下議院以498票贊成對118票反對，法案一讀通過，將送往上議院進行二讀，反對者包括部分跑票的47名工黨議員、蘇格蘭民族黨(SNP)全體議員、主張威爾士獨立的威爾士黨(Plaid Cymru)等。

這次通過的法案允許英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)在國會的授權下，啟動里斯本條約的第50條開始脫離歐盟的談判。

而儘管法案在提交給上院表決後仍會再次送回下議院，以專門委員會的形式進行三讀，如此懸殊的票數比幾乎已經代表著，法案最後一定會通過並成為國內法，反對派僅能藉由爭取部分條目變更做最後的反抗。

梅伊已經聲明，她將會在三月底前開始準備脫離歐盟的談判，並表示她將會盡快提出一份白皮書給下院參考。

如果英國決定啟動里斯本條約第50條，這代表著在英國正式脫歐之前，它有兩年的時間可以跟其他27個歐盟國展開雙邊協商，以取代原本歐盟內部的條約。

這次的法案之所以能成功，源自於執政的保守黨與最大反對黨工黨的合流，但是前工黨黨魁艾德·米勒班(Ed Miliband)指出，他能夠接受梅伊貫徹人民意志，完整而確實的脫離歐盟與單一市場，但是他不能容忍英國脫歐後跟川普沆瀣一氣。

米勒班表示，與川普領導下的美國加深關係並不是脫歐後唯一的選擇，因此他不能接受「脫歐＝川普」這樣的說法，他也認為這並不是英國人民所樂見的結果。

前財務大臣喬治·奧斯本(George Osborne)曾在公投期間大力反對脫歐，但是結果出來後，他僅說他尊重民主的結果，不過也警告，脫歐的談判將會「苦澀」且困難，因為歐盟極有可能仔細審查英國曾是會員國期間開始推行的合作計畫，並就還在推行，且因爲英國退出而蒙受損失的那些向英國收取費用。

雖然在談判開始進行前，任何的推測都言之過早，不過大部分經濟學家和分析師仍舊不看好英國脫歐後的經濟狀況。