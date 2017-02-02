元月消費者信心指數 創近4年新低

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導）中央大學台灣經濟研究發展中心今（2）日公布106年1月消費者信心指數（CCI），調查的總數為74.35點，為102年2月75.24點以來新低，月減2.87點。

其中，投資股票時機、國內經濟景氣、國內物價水準、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機及就業機會等6項指標全數呈現下降。

下降幅度前三大的指標依序為未來半年國內就業機會、未來半年國內物價水準及未來半年購買耐久性財貨時機，分別下降4.90點、3.40點及2.95點。

至於未來半年投資股票時機、未來半年家庭經濟狀況及未來半年國內經濟景氣，也依序減少2.80點、1.65點及1.50點。

從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」呈現偏向樂觀，其餘五項亦呈現「偏向悲觀」。CCI子指標分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，CCI子指標分數在0至100之間屬於「偏向悲觀」。

106年1月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心及台灣綜合研究院主辦，臺北醫學大學管理學院暨大數據研究中心調查，調查期間為106年1月19日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2424位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。