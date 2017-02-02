各國自由度報告：台灣首列「最自由」 亞洲第二、超越美國

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）美國非政府組織「自由之家」(Freedom House)公布「2017年世界各國自由度報告」(Freedom in the World 2017)，台灣的總得分91分，超越美國，兩項評比指標也是10年來首度名列「最自由」。

台灣的總得分為91分，超越美國89分，是亞洲第二自由的國家，僅次日本的96分。兩項指標「政治權利」與「公民自由」的得分皆為最高的1級，其中「公民自由」更較去年進步，成為10年來首度兩項指標躍升至「最自由」(most free)的評價。

台灣曾在2006年同時獲得兩大評比指標「政治權利」與「公民自由」的1級評價，但爾後連續十年得到1.5級的「自由」評價。自由之家觀察，這是由於台灣近幾年的新聞獨立與學術自由，從2016年台灣媒體涵蓋總統大選的報導自由程度可見，整體國家再次名列「自由」程度。

總統府回應，相關自由程度評比有所提升，證明台灣長年努力追求民主、自由、人權的進步價值，國際上有目共睹。未來仍將堅持這些價值，持續深化民主，為亞太地區的穩定與繁榮做出貢獻。

在亞洲，中國、香港、菲律賓的自由程度呈惡化趨勢，中國是因為對維權律師與宗教信仰者的長時間監禁，和對網路安全與監督的管制，而成為「不自由」國家；香港的退步凸顯北京當局對香港領土和基本法的片面解釋施加更多的壓力與控制，成為「部份自由」國家；菲律賓則是因為杜特蒂在取締毒犯上引發了超過千件不人道的殺害，成為「部份自由」國家。

全球最自由與最不自由的國家 差距大於100分

這份調查報告依據「政治權利」與「公民自由」兩項指標，評估世界195個國家的民主與自由狀況，將全球評比為「自由」(free)、「部份自由」(partly free)與「不自由」(not free)國家，評比為「自由」的國家有45%，分別位於北美、南美、北歐與西歐、澳洲與日韓等，「部份自由」的國家佔30%，評比為「不自由」的國家佔25%，主要位於中北非、中東、中國與俄羅斯等地。

此評比滿分100分，芬蘭、挪威和瑞典是全球最自由國家，敘利亞6年內戰未平，負1分，是最不自由國家。而在49個「不自由」的國家中，又以中東與北非等地的政治權與公民自由度最差。

這份年度報告名為「民粹與獨裁：全球民主的雙重威脅」，主要發現由於民主國家中的民粹主義與民族勢力抬頭，2016年是連續第11年全球民主程度下降，在一些被評比為「自由」的國家如巴西、捷克、丹麥、法國、匈牙利、南非、南韓、美國等，政治權和公民自由度其實都倒退。

面對著2016年國際局勢的劇烈變化，報告指出，近年來的自由程度倒退代表著，過去近四分之一個世紀的國際秩序，那些已漸漸深植為普世價值的人權、民主、法治觀念，就要被這個世界新興的強人政治所吞噬，強人領袖與國家一味追逐自己的國家利益，毫無限制也肆無忌憚，且拋棄那些全球共享的區域和平、自由與繁盛。

以至於，傳統都是集權專制國家拉低了全球自由程度，但2016年幾件發生在國際頭版的大事證明，近年是這些以往被視為自由的國家在帶領全球退步。