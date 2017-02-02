初六開工日早晚溫差大 周五天晴回暖

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）受到昨（1）日晚間第二股冷空氣影響，昨夜22:00淡水又降回13.6度，今(2)日清晨4:45台北市低溫也降回14.6度。另外，中央氣象局清晨發布大雨特報，受到強烈東北風影響，今日宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象專家吳德榮今日在洩天機教室中提到，第二股冷空氣最冷的時間雖已過，但今日氣溫回升很有限；北台灣白天偏涼，早晚微冷，中南部日夜溫差較大。迎風面東半部、北海岸及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北雲量多，新竹以南為多雲時晴。

中央氣象局提醒民眾，北台灣今日約17至20度、花東21到23度；中南部則為多雲到晴的天氣，中午高溫可達24度以上，日夜溫差約10度，請大家留意溫度變化。

吳德榮表示，明(3) 日台灣附近轉偏東至東南風，西半部晴朗穩定，白天大幅回暖，高溫約在24至27度左右，日夜溫差達10度。東半部迎風面仍有零星短暫雨。

週六(4日)台灣位於暖氣團內，天氣溫暖舒適。高空槽前的中層雲系移入，結構鬆散、水氣不多；西半部中層雲增多，山區有較高的零星飄雨機率，平地的機率相對較低，東半部則有局部短暫雨。

週日(5日)地面鋒面從北部海面略過；北部轉為有短暫雨的天氣，東半部仍有局部短暫雨；北台灣氣溫下降，天氣轉涼、夜間微冷；中南部氣溫也略下降。

下週一至三(6至8日)各地大都是晴朗穩定的天氣；下週一、二受大陸高壓(圖)影響，天氣乾偏，東半部零星短暫雨的機率也很低。長、短波輻射效應皆強，陽光下舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差很大。下週三冷空氣減弱，白天溫暖微熱、早晚涼，東半部有零星短暫雨的機率。