機場捷運首日試營運  北北桃交通新紀元

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）機場捷運今(2)日起進行為期1個月的試營運，桃園市長鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝搭乘首班列車，從A21中壢環北站出發前往台北站，也象徵北北桃將邁入另一個交通新紀元。



為感謝興建單位、桃捷員工一路以來辛勞，試營運首發團特別安排員工及興建單位的親友團參加，將有人員負責導覽，試乘列車包括普通車與直達車，希望試乘民眾給予桃捷公司具體建議。

鄭文燦今天上午7時45分抵達A21中壢環北站，同時與邱奕勝、160多位地方鄉親與民代，共同搭乘首班從中壢發出的機捷列車，一行人興奮地拿起福袋，拍下珍貴的畫面，欣喜之情，溢於言表。

鄭文燦在列車中向搭車的乘客廣播，宣布機捷開通具有里程碑意義，一行人隨即從A21站搭乘普通車到A13機場第二航廈站下車，再轉搭直達車前往A1台北站。

鄭文燦也感性地向桃捷公司同仁與家屬拜年，感謝他們不分晝夜、辛苦為機捷通車而努力奉獻。

交通部次長王國材昨天前往視察，董事長劉坤億信心滿滿地說，「桃捷準備好了！」

劉坤億指出，先前有因應各種突發狀況模擬演練，但站務人員實際經驗仍有點不足，第一天、第二天剛上路，不敢把試乘人數排太滿，希望循序漸進提高試乘人數。

桃園機場捷運路線圖。

機場捷運長達51公里，分紫色車廂的直達車、藍色車廂的普通車，機場捷運A1台北車站與台北捷運連結；A2三重站、A3新北產業園區站亦與新北市捷運連結；A18高鐵桃園站與高鐵連結，未來中南部旅客可搭乘高鐵，轉乘捷運至桃園機場，僅需10分鐘。機場捷運不只為台北、新北、桃園居民服務，更提升中南部出國旅客的便利性。

機場捷運從台北、新北、桃園，沿途串聯三個直轄市觀光活動景點，包括台北車站商圈、新北產業園區、林口三井OUTLET PARK、長庚醫院、桃園機場購物美食、高鐵桃園站華泰名品城、桃園棒球場、中壢夜市等，可把北北桃生活圈串在一起，縮短交通通勤時間、共享觀光休閒資源。

機場捷運團體試營運 免費試乘

桃園捷運公司表示，今天起啟動為期1個月試營運，規劃分兩階段，前2週是團體試乘階段，後2週是屬於自由試乘階段，期間免費搭乘，並於3月2日正式通車，第1個月票價打5折優惠，4月2日起恢復原價。



桃捷試營運期間採限時限量壓力測試，搭乘時間都規劃安排在上午8時至下午4時，採行程管制、進出站固定方式，預估搭乘人數超過70萬人次，團體試乘人數預估每日約1至2萬人次，自由試乘人數預估每日約4萬人次。



試乘方案自2日至15日為團體試乘，受邀團體以中央機關、民意機關、縣市政府、交通運輸軌道同業與其他受邀團體為主，將由桃捷公司發送團體試乘邀請函。試乘期間，試乘團體僅限定於A1台北站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站及A21環北站等6個車站進出。



試乘期間自16日開始至下(3)月1日為民眾自由試乘，無需預約，只要至全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌，憑號碼牌即可免費進出各站自由搭乘，且直達車和普通車皆可試乘。試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日7時40分、9時40分、11時40分、下午1時40分四個時段，每日總人數控管約2萬人，但可依各站人數彈性分配調整。

了解更多詳情請上桃園機場捷運網站。