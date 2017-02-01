全球最國際化大學 台大和清大上榜

（台灣英文新聞／朱明珠綜合報導）泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）今（1）日公布全球最國際化大學評比，台灣有清華大學和台灣大學入榜。台灣清華大學名列第144、台灣大學列第148名。

泰晤士報高等教育特刊公布最國際化的全球150所大學評比，前2名皆為瑞士學校，分別為蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）和洛桑聯邦理工學院（EPFL）。

亞洲地區排名最佳的國際化大學是香港大學，以96.5分位居第3名、第4名則為新加坡國立大學，兩校也是亞洲地區唯二位居排行榜前10名，且雙雙勝過第6名的英國牛津和第8名的劍橋大學

中國大陸有5校入列，排名最高的是第120名的北京大學，接著是南京大學第128、第136名中國人民大學、第142名清華大學以及第145名復旦大學。

這項評比標準以該院校海外生比例、聘用的海外職員比例，以及聯同海外研究人員發表的研究報告及期刊數量，另外今年新加入「大學的國際聲譽」的評分標準，由學者選出其學術領域中最優秀的世界大學。

2017年全球大學國際化排名前10名分別是：