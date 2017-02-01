張忠謀摔傷？台積電：只是擦傷 無大礙

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台積電董事長張忠謀昨（31）日傳出在夏威夷住家的泳池畔跌倒受傷，台積電今（1）日上午表示，「董事長僅是輕微擦傷，作息也正常，一切無大礙。」張忠謀夫婦已搭機返台，預計晚間抵達。



台積電董事長張忠謀昨驚傳在夏威夷住家的泳池畔跌倒受傷，一度傳出傷勢嚴重需緊急返台治療，不過，根據世界日報報導，張忠謀31日現身檀香山機場時，接受媒體拍攝，照片顯示他身上僅有些微擦傷，行動自如，絲毫沒有不便之處，證實傳言非事實。



對此，台積電上午也證實，「董事長沒事，僅是輕微擦傷，作息正常，一切無大礙。」

至於張忠謀受傷原因，台積電表示不清楚，後續是否會再發表聲明，還在討論中；另外，張忠謀預計今晚抵達台灣。

張忠謀行走自如 華航：一切如常

中華航空公司檀香山分公司總經理黃達方今日接受謀體訪問時表示，台積電董事長張忠謀就像一般旅客行走自如，搭乘華航班機離開夏威夷返台，一切如常。

黃達方接受電話訪問時表示，張忠謀抵達機場候機，由華航駐檀香山同仁引導至貴賓室休息，並與他們寒暄話家常，有關他的受傷傳聞則不願多談。

黃達方指出，張忠謀在貴賓室停留大約30分鐘，行走自如一切如常，完全不需任何人攙扶，行動就像一般旅客，只是眼角部位有個不太明顯，分不出是斑點或擦傷的痕跡。

黃達方說，張忠謀登機前並沒有提出任何額外協助的要求，由夫人張淑芬與助理陪同搭機返台。