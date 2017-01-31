支付寶在台暢行2萬間商店 專家憂洩資

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中國支付寶於2015年12底登台以來，在台已與兩萬多間商家合作。但有知名險管理諮詢公司高層擔憂，支付寶透過銀行做跨境清算收付，可能會外洩了台灣商家的營業秘密給支付寶跟微信支付；因此，應鼓勵台灣支付事業儘快加入，不該助長支付寶氣焰。

中國螞蟻金服旗下的第三方支付平台─支付寶，於2004年12月由中國阿里巴巴集團於杭州創辦，原本隸屬於阿里巴巴集團，現在為阿里巴巴集團的關聯公司，隸屬於浙江螞蟻金服。

支付寶於2015年12月與台灣多間銀行合作，將支付寶的付款服務延伸到台灣，登台一年多以來，在台已簽了兩萬多家商家，小至夜市攤商，大至便利商店、百貨公司和觀光景點等都可用支付寶消費，盛行率遠高於台灣本土支付業者。

引述媒體報導，知名險管理諮詢公司高層指出，中國客在台消費，店家要把錢拿回來，須透過銀行收付清算，程序上是商家跟台灣的銀行做，台灣的銀行再跟支付寶做，銀行做中間的資料界接，如此一來，台灣商家的營業資料將傳到中國，例如營業額、註冊地址、消費狀態等資料。

另外，他還建議，應該讓台灣支付事業儘快加入，由台灣支付事業對上中國支付寶，這樣一來，支付寶只知在台客戶刷了多少錢，卻不知道詳細內容。