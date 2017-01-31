2017年全球必訪10大國家 台灣榜上有名

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）英國權威旅遊指南《簡明指南》（Rough Guides）日前評選出2017年全球十大必遊的國家及地區，台灣排名第十名是名列榜上的唯二亞洲國家。該指南還提到：「台灣其實早就值得被注意了。」

引述媒體報導，根據《簡明指南》的評選，亞洲唯二上榜的國家分別是第一名的印度和第十名的台灣；第二、三名分別是蘇格蘭和加拿大。該指南表示，台灣早就值得被各界注意，去年台北獲選為世界設計之都，凸顯其走在前端的創意氛圍。

指南中還提到，台灣有許多新銳咖啡店、全方位的城市生活，尤其以美食與夜市最廣為人知。另外也提到，台灣也有便捷的高鐵，身在城市中的旅客，可以快速送到雲霧繚繞的森林或地形崎嶇山脈。

指南中還特別提到，作為華人世界唯一的民主政體，台灣擁有獨特地理條件、心態和身分認同。

2017年全球十大必訪的國家及地區排名如下：

1. 印度（India）

2. 蘇格蘭（Scotland）

3. 加拿大（Canada）

4. 烏干達（Uganda）

5. 玻利維亞（Bolivia）

6. 尼加拉瓜（Nicaragua）

7. 葡萄牙（Portugal）

8. 芬蘭（Finland）

9. 納米比亞（Namibia）

10. 台灣（Taiwan）