諾羅病毒高峰期 防範方法報給你知

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）春節假期是腸胃炎流行高峰期，依據衛生福利部疾病管制署疫情監視資料顯示，近期日本、韓國、中國大陸北京及英國急性腸胃炎疫情有上升情形，且多與諾羅病毒感染有關，提醒出國民眾注意防範。

另外，據資料顯示，全國自105年12月25日至106年1月23日，諾羅病毒感染腹瀉群聚事件以校園為最大宗，約佔76%，農曆假期結束後即將是開學日的到來，因此家長需特別當心。

「一人得病，全家遭殃」

臺北市衛生局疾病管制處陳少卿處長表示，諾羅病毒傳染力強，主要透過糞口途徑傳播，只要攝食到受病人排泄物或嘔吐物污染的水或食物即可能被傳染，也可經由與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，易造成安養護機構、幼兒園、校園等群聚感染。

感染潛伏期平均1至2天，主要症狀為水瀉和嘔吐，也可能會頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛，症狀可持續1至10天，病程長短依個人免疫力而異。

提醒民眾，落實勤洗手，並注意個人及環境衛生，不生飲、生食，與他人共食使用公筷母匙，才能有效降低感染風險；若出現腹瀉、嘔吐或其他腸胃症狀請及早就醫，應儘量在家休息，避免外出訪友、拜年，以免疾病傳播。

臺北市衛生局製表。

臺北市衛生局呼籲出現嘔吐、腹瀉症狀的學童應請假在家休息，並於症狀緩解後48小時再返校上課；居家及校園環境可使用市售含氯漂白水稀釋（漂白水：水=1：50）進行消毒，嘔吐物則可使用較高濃度的漂白水稀釋液（漂白水：水=1：10）進行消毒，以除去其傳播能力。

有關病毒性腸胃炎防治資訊，可至臺北市衛生局網站查詢，或撥打臺北市衛生局防疫專線2375-3782，將有專人服務。