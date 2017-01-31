初四低溫下探14度 明日另一波冷氣團又將來到

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）受大陸冷氣團影響，昨(30日)晚至今((31日)晨，北台灣沿海空曠低溫來到13、14度，今晨最低氣溫出現在淡水13.1度。中部以北低溫將降至14度左右，南部及花東16至18度；新竹以北及宜蘭白天高溫不超過20度，一整天都偏涼冷，花東地區則有22度左右。

氣象專家吳德榮今(31)日在洩天機教室中提到，今(31日)下午至明(1日)上午，冷空氣稍減弱，氣溫微幅回升；明(1日)下午至週四(2日)又一小股冷空氣加入，週四清晨北台灣沿海空曠地區的低溫又降回13、14度左右。這三天(31日至2日)北台灣都是偏涼微冷；其他地區氣溫也會下降、天氣偏涼。

今(31)日同時受到大氣底層的東北季風及中層水氣北移的影響，東半部、北海岸、北部山區降雨較明顯，大台北平地及高、屏、中南部山區亦有零星短暫雨的機率。明(1)日及週四(2日)迎風面的東半部、北海岸及北部山區仍有局部短暫雨，大台北靠東側局部地區，偶爾也會受到很輕微的影響；背風面新竹以南為多雲時晴。

週五 (3日)台灣附近轉偏東至東南風，天氣明顯回暖；西半部晴朗穩定、東半部有零星短暫雨。週六(4日)將會有局部降雨。週日(5日)地面鋒面還來不及形成，即已通過台灣；西半部逐漸轉晴，東半部仍有零星短暫雨的機率；北台灣氣溫稍降、略轉涼。下週一(6日)大氣偏乾，各地晴朗穩定，日夜溫差大、早晚涼；東半部零星短暫雨的機率也很低。

另外，中樣氣象局提醒民眾，隨著東北風明顯增強，今日台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。