農曆新年六都垃圾清運時間總整理

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新春迎雞年，辛苦一整年的清潔隊員終於能休假陪陪家人，六都垃圾清運時間因此有所異動，以下Taiwan News為您整理出春節期間六都垃圾清運時間：

台北市

台北市環保局清潔隊於1月27日（除夕）中午及夜間時段加班收運垃圾，依原收運垃圾之路線、地點加強收運，1月28日（初一）至1月30日（初三）停收垃圾、廚餘和資源回收。

1月31日（初四）起恢復收運一般垃圾、廚餘和資源回收之勤務。。但民眾若要丟棄大型廢棄物則需等到2月2日（初六）才恢復正常。

2月1日（初五）為環保局夜班收運垃圾職工休息日，原停收垃圾，惟考量初五返回北市之民眾需求，為加強為民服務故於初五加收垃圾，請市民多加利用。

新北市

1月27日（除夕）當天，新北市環保局各區清潔隊都會加班收運，1月28日（初一）至1月30日（初三）停止收運垃圾。1月31日（初四）起恢復正常。但2月1日（初五）適逢休假日，停止垃圾、廚餘和資源回收清運作業。

另外，民眾如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，1月31日(初四)恢復正常收運後才再開放預約。

桃園市

桃園市春節期間垃圾清運期程（除復興區外），1月26日小年夜白天垃圾清運將加收一趟，1月27日（除夕）各區清潔中隊將加班，從上午9時起清運一趟至收完為止，1月28日（初一）至1月31日（初四）停收四天，2月1日（初五）各區清潔中隊收假，從上午9時起清運一趟至收完為止，當晚停收。

復興區的春節期間，維持1月28日（初一）、1月29日（初二）、1月31日（初四）、2月1日（初五）停收，1月27日（除夕）與1月30日（初三）上午7時起清運一趟至收完為止。

2月2日（初六）起，全市恢復正常清運。

台中市

台中市環保局調整春節期間垃圾收運時間，1月27日（除夕）和1月31日（初四）日間沿街收運；1月28日（初一）和1月30日（初三）定時定點收運，全市廣置647處定點；1月29日（初二）和2月1日（初五）停止收運；2月2日（初六）正常收運，請民眾注意並多加利用。

台中市國定假日垃圾收運定時定點時刻表，可至環保局網站查詢。

台南市

1月27日除夕夜全市37區清潔隊提早從上午開始收垃圾，預計下午6時30分結束所有作業，收運時段由各區隊因地制宜排定。1月28日（初一）至1月30日（初三）停止收運，1月31日（初四）恢復正常作業。

高雄市

1月27日（除夕）清潔隊加強清運，1月28日（初一）至1月30日（初三）停止收運，期間將針對所轄重點區域（商圈、觀光景點及風景區）人潮聚集地區，視環境髒亂情形調派人力，加強清掃及垃圾清運工作。

1月31日（初四）白天加強垃圾清運，夜間起樂熱清運作業恢復正常。2月1日（初五）夜間加強垃圾清運，資源回收作業暫停。

其他縣市垃圾清運時間請點這裡