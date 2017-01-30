無視川普禁令 星巴克將雇1萬難民

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）星巴克（Starbucks）董事長兼執行長舒茲（Howard Schultz）今（30）日在公司官網表示，計劃在未來5年內僱用1萬名難民，在全球75個國家的門市工作，以此反擊美國總統川普日前所頒布的旅遊禁令。

川普於27日所簽署的行政命令無限期停止接納敘利亞難民，並暫停收容所有其他國家難民至少120天，也暫停向伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門7個穆斯林多數國家的公民核發簽證，為期90天。

舒茲在星巴克的官方網站上寫道：「我今天以深切的關懷、沉重的心情和堅定的承諾來寫給大家這封信。」

「我們生活在一個前所未有的時代，目睹了這個國家的良知和美國夢的承諾遭到了質疑。」

「在這個不確定的時刻，有必要使用不同以往的方法以及溝通管道。」

他接著表示，星巴克已經與受到川普的行政命令影響的員工聯繫。

舒茲表示，聯合國所認定目前存在的6千5百萬難民中，星巴克將在未來5年內僱用1萬人，至其公司分佈在全球75個國家的門市為員工，尤其針對過去曾經協助過美軍的難民。

川普此道行政命令一出，媒體消息龐雜混亂，引來不少爭議，更激發數萬人民在全美各地的街頭及國際機場示威抗議。而美國聯邦法院和聯邦大法官是否會介入阻止這項禁令，將會是未來幾天的焦點。