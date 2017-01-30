加拿大魁北克清真寺驚傳槍擊 釀5死

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）加拿大魁北克市傳出清真寺槍擊案，魁北克警方透過推特(Twitter)證實，已逮捕兩名嫌犯。

路透社報導，目擊者稱有三名槍手於當地時間晚間8時許，對當地的「伊斯蘭文化中心」進行攻擊，目前已知有5人遭殺害，不過警方尚不願透漏確切死亡人數。

警方於晚間9時15分，透過推特表示已逮捕兩名男子，但未透露更多詳情。

清真寺負責人Mohamed Yangui表示：「這裡為什麼會發生此事？這是野蠻行為。」

當時不在寺內的Mohamed Yangui表示，晚禱民眾瘋狂地打電話找他，他並不知道有多少人受傷，並表示傷者已送至魁北克市的數家醫院。

這間清真寺在此前便已遭受過不明騷擾。去年六月伊斯蘭齋戒月期間，有人刻意在寺前門階放置一個豬頭，侮辱穆斯林。

路透社報導指出，伊斯蘭恐懼症近年在魁北克呈現增加的趨勢。2013年，魁北克省薩格奈市的一座清真寺便曾遭人淋上疑為豬血的紅色液體；2015年，位於安大略省的一座清真寺亦遭人刻意縱火，所幸並無人傷亡。

CNN報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）稍早於個人推特表達慰問之意，並稱此槍擊案件為一「懦弱的攻擊行動。」

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2017年1月30日



