加拿大魁北克清真寺驚傳槍擊 釀5死

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)加拿大魁北克市傳出清真寺槍擊案,魁北克警方透過推特(Twitter)證實,已逮捕兩名嫌犯。

路透社報導,目擊者稱有三名槍手於當地時間晚間8時許,對當地的「伊斯蘭文化中心」進行攻擊,目前已知有5人遭殺害,不過警方尚不願透漏確切死亡人數。

警方於晚間9時15分,透過推特表示已逮捕兩名男子,但未透露更多詳情。

清真寺負責人Mohamed Yangui表示:「這裡為什麼會發生此事?這是野蠻行為。」

當時不在寺內的Mohamed Yangui表示,晚禱民眾瘋狂地打電話找他,他並不知道有多少人受傷,並表示傷者已送至魁北克市的數家醫院。

這間清真寺在此前便已遭受過不明騷擾。去年六月伊斯蘭齋戒月期間,有人刻意在寺前門階放置一個豬頭,侮辱穆斯林。

路透社報導指出,伊斯蘭恐懼症近年在魁北克呈現增加的趨勢。2013年,魁北克省薩格奈市的一座清真寺便曾遭人淋上疑為豬血的紅色液體;2015年,位於安大略省的一座清真寺亦遭人刻意縱火,所幸並無人傷亡。

CNN報導,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)稍早於個人推特表達慰問之意,並稱此槍擊案件為一「懦弱的攻擊行動。」

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.