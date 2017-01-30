川普入境禁令 AIT：台免簽無任何改變

（台灣英文新聞/政治組 綜合報道）美國總統川普針對若干國家實施入境禁令，部分媒體報導，與台灣有關的免簽證計劃（Visa Waiver Program，VWP）也可能受影響，美國在台協會29日澄清，由美國國土安全部（DHS）管理的免簽證計畫（VWP），目前沒有任何改變。

川普28日簽署新的行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國90天，發布後各方消息混亂，有媒體報導，川普命令中還撤銷申請簽證免面談計畫（Visa Interview Waiver Program），或是與台灣有關的免簽證計劃（Visa Waiver Program），影響台灣旅客進入美國的權益。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅受訪澄清，免簽證計劃（Visa Waiver Program）和簽證免面談計畫（Visa Interview Waiver Program）並非同一回事。她說，由美國國土安全部（DHS）管理的免簽證計畫（VWP），目前沒有任何改變。

根據美國領事事務局（Bureau of Consular Affairs）網站的資訊，共有38國參與免簽證計劃（VWP），台灣於2012年加入。符合資格的台灣護照持有人並滿足特定條件，即可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證。