美法官發穆斯林暫留令 國土安全部遵從

美國國土安全部今晚發布聲明表示，會「遵守司法命令」，不過，仍會保留總統川普下達限制7個穆斯林國家人民入境的命令。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約聯邦法官28日晚上對已抵達美國、及在美國過境，持有美簽的7個穆斯林國家人民，發出緊急停留令，裁定不可將他們遞解出美國。



聯邦法官這道緊急令，制止了遣送來自這7國、數10名滯留美國機場的遊客和難民，也暫停川普下達的行政命令，接下來90天內禁止來自敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門等7個國家旅客入境。

國土安全部發布聲明說：「這些人經過加強的安全審查，正辦理入境美國，符合我們的移民法規和司法命令。」

美國紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦法官今(29)天發出緊急停留令，暫時阻止了持有效簽證者降落美國機場後遭政府遣送出境的命運。



美國民權聯盟（ACLU）估計，這項停留令將使在美國機場被扣留或過境的100至200人受到影響，不過政府律師無法證實這項數據。



美國總統川普簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，以及暫停接受難民後，紐約東區聯邦地區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）作出這項裁決。



唐諾利今天下令當局停止將難民和其他滯留美國機場的旅客遣送出境，作為抵制川普暫時移民禁令的部分舉措。

Victory!!!!!! pic.twitter.com/uyza3zrQSX — ACLU National (@ACLU) 2017年1月29日

唐諾利作出這項裁決後，美國民權聯盟在推特推文「勝利！！！！！！」；這個組織的律師要求政府停止執行川普昨天簽署的行政命令。



「我們的法院今天肩負起作為壁壘的職責，對抗政府濫用或行使違憲的政策或命令。」