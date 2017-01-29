百大旅遊地出爐 台北贏過東京首爾

最新「全球百大旅遊目的地城市」出爐，香港依舊穩坐冠軍寶座，台北也以900萬遊客人次榮登第14，更勝國人熱衷的旅遊城市東京、首爾。

CNN引述市場研究諮詢機構「歐睿信息諮詢公司」（Euromonitor International Ltd.）蒐集57個國家的機場、旅館等旅遊業資訊，彙編出2015年「全球百大旅遊目的地城市」名單，最新報告指出，香港2015年遊客2669萬人次，連續7年蟬聯第一。

而台北去(2015)年共有900萬人次造訪，比2014年第15名上升1名，日韓則是以首爾880萬人次，排第15，東京846萬人次，名列17。

泰國首都曼谷也吸引了1870萬人次海外遊客造訪，擠下1858萬人次的英國倫敦躍居第2。



新加坡也有1687萬遊客人次，登上第4，緊接在後的是法國「浪漫之城」巴黎，吸引1500萬人次。

值得注意的是2014年640萬人次到訪排名20的上海，到2015年已有1142萬人次，名次大幅躍升為11名，顯示其觀光市場有顯著的成長。

「歐睿信息諮詢公司」指出，2015年對全球來說，都是動盪不安的一年，舉凡恐怖攻擊、地緣政治衝突、經濟不確定性與MERS及茲卡病毒等健康災難，都影響遊客的一舉一動。不過，相2014年相比，前百大旅遊城市的國際觀光客人次，依然成長達55%。