再次出戰ONE冠軍賽 台灣選手黃育仁激動不已

（台灣英文新聞 施家恩／台北報導）在經歷了兩年的等待後，次中量級綜合格鬥選手黃育仁將再次返回ONE冠軍賽籠中，他已經等不及再次套上分指手套，2月10日黃育仁將迎來回歸之戰。

黃育仁將在馬來西亞吉隆玻站的在墊場賽中，對陣馬來西亞本土選手艾傑倫-他尼。比賽將在能容納1萬2千名觀眾的吉隆玻內加拉室內體育館舉行。

黃育仁作為來自中華臺北的次中量級選手所讓大眾熟知，在過去的4年職業生涯裡，他有過6次讓人印象深刻的勝利。

2014年7月，他與印度選手巴拉-謝提的比賽中，在第一回合便將對手拿下，更是鞏固了他在綜合格鬥界的地位。

在拿下謝提的比賽後僅四個月時間，黃育仁又在比賽的第一回合裸絞降服了來自印尼的老手祖力-希拉宛托 。接著2015年11月，他作為ONE冠軍賽的運動員的第三場比賽，他迎來了來自菲律賓的對手譚棧橋。這一次他又在第一回合用一組漂亮的組合拳技術擊倒了對手。

擁有著令人自豪的6勝2負的職業戰績的黃育仁，將再次踏入ONE冠軍賽的圓籠。

黃育仁說：「我非常想念在ONE冠軍賽籠子裡跟亞洲頂尖選手較量的感覺，我非常開心我終於回到了屬於我的地方。用一場ONE冠軍賽的比賽來揭開新的一年是一件非常棒的事情。」

這次回歸的黃育仁，他的目標就是繼續保持在ONE冠軍賽裡的勝記，當然他明白這是非常難的一項任務。站在他面前的是艾傑倫-他尼，是一位持有6戰全勝職業戰績的選手。

「我將面對一位非常偉大的對手，但是我們並不是為了輕鬆的比賽才踏入圓籠的。作為一名格鬥選手，我希望能遇到勢均力敵的挑戰者，這樣我才能在這個不斷進化的運動項目中提升自己的實力。能與這樣頂尖的選手對壘是非常好的一件事情，」黃育仁說道。

黃育仁現在面臨著他職業生涯以來的最大挑戰，但他非常樂觀，相信自己將贏得勝利。若黃育仁能夠乾淨俐落地拿下這一場對陣他尼的比賽，將有助於提升他在ONE冠軍賽次重量級選手中的排名。