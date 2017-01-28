12生肖雞年運勢　港台專家看法總整理

（台灣英文新聞 施家恩／綜合報導）2017年「雞」年到，不少東方人會關心自己的來年生肖運程，趨吉避凶。香港玄學天后麥玲玲日前在接受媒體訪問時表示，今年屬雞的朋友犯太歲，須特別注意健康，而屬鼠與狗的朋友也同樣要注意小人來相害。

麥玲玲也要犯太歲的朋友別過度擔心，除了注意健康，也因為這一年變化比較多，反而要多做一些讓自己開心的事，像是結婚、添丁、買房的大事反而更好，讓生活有一些變動。若是心情還是不好或感覺做事不順利，麥玲玲建議可進修讀書，今年是有文昌星加持，對讀書有幫助，但健康還是要特別注意，尤其是腸胃部份，若要化解可能的血光之災，可以去捐血或洗牙。

麥玲玲提醒屬狗的朋友，要特別注意人際關係的處理，出外事業運好，而屬狗的女性今年可能遇到理想的對象。台灣的易術理財專家陶文也指出，由於太歲六害星氣勢頗旺，建議要有隨機應變的情緒管理能力。

至於屬豬的朋友，麥玲玲表示，今年有地劫，也就是可能會遇到要搬遷或家裏裝修，而由於驛馬星進入，今年外地出差的機會也特別多；另外，屬豬的朋友貴人運佳。陶文則指出，今年的太歲驛馬星提供理想的活動能量，屬豬的朋友不論出國遊學，還是外語學習，都值得著手進行。

屬鼠的朋友，有輕微的犯太歲，麥玲玲建議說話低調，少說多做，也避免做中間人；陶文表示，今年太歲貴人磁場活絡，建議廣結善傑、把握機會。

屬牛的朋友，麥玲玲表示今年行事較順利，在事業、感情、及財運上有機會步步高升，雖年初可能遇到困難，但要有耐心去處理。陶文指出，屬牛的朋友今年上半年的努力，下半年就會收成。

屬虎的朋友，在過了犯太歲的猴年之後，今年相對順利，事業與貴人運旺，惟由於今年有小耗，所以財運仍稍差，麥玲玲建議可「破歡喜財」化解，平時捨不得買的東西，今年何妨下手購入，也可多捐錢做善事，增強自己的運勢。



屬兔的朋友今年亦沖太歲，麥玲玲建議危險的戶外活動不要參與，如攀山與潛水。命理老師詹惟中也指出屬免朋友外出運不佳，很可能發生意外，所以要格外注意。不過陶文指出，屬免的朋友流年磁場中有「智慧生財」、「名利雙收」正能量，也是60年才出現一次的絕佳轉運年，建議今年謹慎規劃、勇敢設定目標、才不會浪費60年才出現一次的絕佳轉運契機。

屬龍的朋友，麥玲玲表示今年是吉中藏凶，做小事與小投資成功機會較高，但大型投資要特別保守謹慎，另腸胃差的朋友，今年也要特別注意健康。陶文建議屬龍的朋友，今年容易陷入凶吉交參窘境，凡事多給自己時間思考再行動。

生肖屬蛇的朋友，麥玲玲表示今年運氣不錯，陶文則指人際關係旺、有貴人，有機會升官發財。



屬馬的朋友，麥玲玲建議今年要小心爛桃花，多花時間觀察新對象，但事業運很好；陶文也指今年屬馬者若用對策略有機會向上攀升。



屬羊的朋友，麥玲玲指今年雖沒有吉星，但工作上可多投入一些，事業上保守為宜，若跳槽至新公司可能會與期望有落差。

屬猴的朋友，過完本命年，去年累積的壓力持續至今年，因此有點健康的小問題，傷風感冒可能較多，麥玲玲建議放開心情，今年都會好轉。陶文則指出，屬猴朋友事業、人緣好，建議多廣結善緣，因人脈不僅是錢脈，更是提升仕途的貴人金脈。



整體而言，麥玲玲表示，在送走交通、爭執、地震天災相對較多的「驛馬之年」猴年之後，雞年相對會比較好，但桃花新聞與口舌發生也會多，所以來年行事應當謹慎，當心禍從口出。麥玲玲也提到，這兩年高齡女性結婚與生小孩的機會也較多。