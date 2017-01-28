拜年熱門伴手禮 送這個最討喜

適逢喜氣洋洋的農曆新年，不少民眾到親朋好友家走春，互相道喜、報平安，伴手禮更是少不了，俗話說禮多人不怪，超商、賣場、百貨更推出各式禮盒供選擇，但伴手禮選擇林林總總，近日有網友上網求助，表示不知道拜年時，該送什麼禮物才能留下好印象？

大批網友熱烈討論，眾人意見紛紜，不過最多人推薦買水果，「水果絕對萬用」、「櫻桃，好洗又不用切」、「同縣市嗎？不同的話帶住的地方的名產就好了」、「大賣場應有盡有，心意最重要」、「櫻桃、葡萄禮盒不錯」、「我覺得送好吃的甜點就可以了啊，我買過蛋糕、鳳梨酥、蛋捲、布丁。」



經濟部日前更透過程式自動蒐集建立網路文章庫，以關鍵字進行語境與情緒分析，蒐集網路上10大過年禮品熱門選項，還是以吃的最對味，對於走春扮手禮尚無頭緒的讀者，不妨參考以下選擇：

第10名：豆乾：

唰嘴的豆乾讓人一口接一口，聞名全台的大溪豆乾更是最好選擇！

第9名：花生製品、第8名：牛軋糖

不管是花生酥糖、花生軟糖，或是奶香濃郁的牛軋糖，都是讓人甜在口裡、暖在心裡的貼心伴手禮。

第7名：香腸

新鮮豬腿肉搭配天然腸衣，精心醃製後手工製作而成的香腸，滋味濃郁卻不膩口，是過年餐桌上少不了的一味！

第6名：蛋捲

手工蛋捲口感扎實、香脆濃郁，也是伴手禮界的不敗選擇！

第5名：醬油

過年時送瓶優質好醬油給廚房裡忙碌的媽媽們，為年菜增添畫龍點睛的好味道吧！

第4名：肉乾食品

可以當零食、也可以搭正餐的肉乾，表層酥脆又封存了鮮嫩肉汁，讓人忍不住一口接一口。

第3名：茶葉

台灣在地高山茶向來是實際又有高級感的伴手禮，而阿里山山脈茶區的梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、阿里山鄉的烏龍茶，以及南投的日月潭、鹿谷的紅茶，或是花蓮瑞穗鄉農會自產的「23.5度」品牌蜜香紅茶、柚花茶，都是好選擇！

第2名：糕餅

過年就是要親友們聚在一起嗑零食聊天啊！最適合大家邊聊邊吃的糕餅，在伴手禮排行榜中高居亞軍位置。

第1名：蛋糕、奶凍捲

千呼萬喚始出來的第1名就是蛋糕、奶凍捲，無論是用當季水果或大甲芋頭製成香濃可口的奶凍，或者台中獨有的鹹蛋糕，都是熱門伴手禮。