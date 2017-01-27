臺灣漫畫家金雞報喜 賀安古蘭漫畫節開展成功！

全球漫畫界盛事法國安古蘭國際漫畫節（ Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême）於2017年1月26日正式開展，正逢台灣小年夜，由文化部規劃主辦的臺灣館 6位參展漫畫家繪製雞年賀歲春聯，為台灣館參展敲開序幕！

臺灣館開幕活動重量人物雲集，臺灣駐法代表張銘忠大使蒞臨開幕致詞，並邀請國會議員Ｄavid Comet、安古蘭馬傑利斯影像園區主席François Bonneau、安古蘭作者之家主任Pili Munoz、Kotoji出版社社長Pierre Séry、瑞士Paquet出版社主編Pierre Paquet等貴賓，一同為臺灣漫畫家打氣。

臺灣駐法代表張銘忠大使於致詞中特別提及幾項臺灣近年積極參與歐洲漫畫的交流活動，除從2014年與安古蘭國際漫畫暨影像城簽署合作計畫持續選送臺灣漫畫家，至今已選送兩屆4位漫畫家參與駐村計畫與展覽、2016年更培植新創企業手機漫畫創作平台暨發行系統 AniComic微動創意股份有限公司團隊，獲選參加亞維儂「法國科技文化中心」(French Tech Culture)人才培育加速計畫等，皆為臺灣漫畫在歐洲市場打開知名度，創造嶄新的舞台。

今年臺灣館有7位漫畫家參展，包括第七屆金漫獎最佳新人獎得主「陳穩升」、甫獲日本外務省漫畫銅賞的「左萱」、資深少女漫畫家「游圭秀」、展覽經驗豐富的「Adoor YEH」、現於安古蘭駐村的2位漫畫家劉宜其（61Chi）、陳沛珛，以及2017 年安古蘭國際漫畫節大會新秀獎入圍者覃偉。臺灣漫畫家的創作受法國參觀者高度喜愛，並有藝術學校老師帶領學生觀摩台灣漫畫家現場創作並採訪，希望汲取臺灣漫畫家經驗、激勵學生多元創作可能。透過參與安古蘭漫畫節，讓臺灣漫畫家走向世界，更使臺灣原創作品在國際發光發熱。