〈時評〉猴年記事 地熱掛零

再兩天就是新年了。1月26日，林全院長在行政院院會後，發表了一些談話。包括今年度通過的一些法案看法。如一例一休勞基法、還有綠電先行電業法修法，以及即將要走向非核家園電業的轉型。

過去這一年來，我投入許多時間及金錢，從事地熱發電產業的推動，看到許多奇奇怪怪的問題，也寫了不少的批評建議的文章。1月24日(二)與能源國家型計畫(NEP2)地熱主軸的主持人中研院地科所黃柏壽教授，以及能源局陳世男科長開會。黃教授說我過去一年寫了54篇文章在罵NEP2，寫那麼多批評文章，我的目的是什麼呢？在於想改變現狀。因為，我看到目前 NEP2的研究資源是投到錯誤方向，只作加強型地熱(EGS)工法的研究，且集中在錯誤的地區宜蘭三星紅柴林。即使依照NEP2原來的規劃再投入2億元，台灣也不會因此而有一個1MW的地熱發電廠產生出來。

相對而言，負責推動地熱的主管機關能源局手中卻沒有多少資源。例如說一樣是地熱井，NEP2用兩年的時間花了2億元在宜蘭三星紅柴林挖了兩口井。井底最高溫102℃，井深2800公尺。而能源局在大屯火山四磺子坪地區，挖了1300公尺，經費不到3000萬元，井底已經超過130℃。只可惜當地井水PH值2.0，太偏酸了。因此，在大屯火山地區鑽地熱井如何克服酸蝕的問題並沒有解決。也就是說原先被看好會有10MW產能的四磺仔坪地區，應該不會那麼容易完成10MW電廠開發並成功發電。

目前，我們可以看到的幾個政府推動案子當中，只有綠島地區台電公司與工研院合作的探測，有可能在2018年會有400 KW的地熱發電試驗性機组成功發電。而全台灣最佳的地熱資源區－清水地熱區有62MW潛能，由BOT案得標的台電子公司 台汽電公司，承諾至2020年發電容量會有1MW。然而，在台電公司的網站上，目前還是宣稱2020年會有100 MW的地熱產能。我們一直很懷疑能源局規劃2025年200MW的產能，甚至2020年有100MW的產能要如何而來。更不用說民進黨在蔡英文總統競選時提到的2025年有600MW的地熱發電裝置容量了。

自從2016年7月19日，陪同農委會曹啟鴻主委到仁澤溫泉會勘中油公司，三十多年前挖的仁澤2號井後，我們向能源局申請地熱試驗性計畫以便開始推動，農委會曹主委指示共同開發的政策方向。上週五(1月20日)終於開了試驗性計畫審查會議。在這次審查會中，列席的羅東林管處代表，在會中極力反對這兩個試驗性計畫的通過。原因是土場地區我們提出20 MW，他認為20MW發電容量太大了，不應該作為試驗性計畫。我則反駁他說其實我們蘭陽地熱資源公司在利澤工業區已經通過的試驗性計畫30 MW。而且試驗性計畫的審查，是能源局主管的事。林務局及羅東林管處在審查會中只是一個列席單位。

關於仁澤借用2號井的案子，林務局目前的說法是因太容易做了所以羅東林管處準備收回來，直接BOT自己做。這實在是太好笑了！在去年7月農委會曹主委及宜蘭林聰賢縣長去仁澤溫泉看仁澤2號井之前，這個地熱井在羅東林管處已經幾十年。這三十年來他們為什麼從來沒有想到可以用這個井的井水先來發電，尾水再作SPA沐浴之用，這叫做佔著茅坑不拉屎。這個案子裡面讓我們看到的是，這些官員的保守及山寨主的心態。

總結一句話，為了能夠推動地熱發電，我過去這一年寫文章批判有兩個重點。一是NEP2的研究對台灣地熱發電的推動沒有正面的作用。因為他們熱中的是地質調查，是否能發電不在考慮範圍。而且，主要推動的加強型地熱(EGS)的工法，在台灣並不適用。即使再給他兩年時間幾億元的經費，在台灣還是一度電也發不出來。再者是實際負責推動全國地熱計畫的主管機關能源局，在地熱方面的經費卻是少得可憐。雖然比較起來能源局推動四磺子坪地區的成效比能源國家型計畫(NEP2)地熱主軸要好很多，只可惜能源局主導的經費會太少了，不能完成什麼大事。

我們看到2015年日本在太陽光電方面發電量佔比為4.2%，再生能源發電佔超過14%，核電只佔1.1%。全國10家電力公司發電購電量總計為8,644億度電(千瓦時)，較上年度減少3.3%，連續5年負增長。而台灣呢？在2015年台灣的整個再生能源(包括水力發電)總共只佔4.2 %而已，地熱更是掛零。相信2016年整體的再生能源所佔的比例也不會改變太多。

因為地熱發電的容量因素(設備使用率)可以高達90%以上。這就是我努力推動地熱發電。我們看到這兩天核三廠又跳機了，全臺灣就只剩下兩座核電機組在運轉。事實上在不久的將來，核電要走入歷史，目前核電所佔十多%的發電量應該用什麼來補充呢？政府現在將絕大部分的資源投在海上風機上面。我們也看到已有國外廠商來台灣，如丹麥全球最大的風力發電公司即將進入彰化附近台灣海峽的風場。我個人還是認為台灣地熱發電會比海上風機容易發展，至少1000MW淺層地熱可先開發。只可惜到目前為止，政府投入的資源不夠。而我們一家新創的小公司，即使申請試驗性計畫且無任何收入，還受到林務局的無理打壓抗拒。那麼在政府主事者投入決心不足的情況下，台灣的地熱發電當然是不容易發展出來的，甚至會繼續掛零到2020年。希望原先規劃2025年要有600 MW地熱發電容量，20%再生能源發電，行政院吳政忠政委能夠重視此事，開始編列政府的科技預算，投到地熱發電來，由主管機關能源局分配推動，使台灣熱發電能順利發展。