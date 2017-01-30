過年好無聊？盤點四大過年殺時間的PC動作遊戲！

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）過年領完紅包後，覺得跟一直想問你「有沒有對象啊？」、「賺多少錢啊？」的親戚聊天覺得很煩很無聊嗎？台灣英文新聞特別盤點四個PC動作遊戲，讓大家過年可以躲在自己房間內殺時間！

虹彩六號：圍攻行動(Tom Clancy's Rainbow Six: Siege)

這款由知名湯姆克蘭西小說改編而成的遊戲已經推出超過一年，卻因爲不斷推陳出新的擴充包而持續保持高人氣，玩家藉由扮演特種部隊成員，利用每個幹員特殊的裝備或能力，與隊友共同合作，體驗搶救人質、拆彈等實際任務，是一個十分刺激的團隊合作遊戲。

即使已經推出逾一年，現在官方仍然在推出新的人物，讓可以操作的幹員從20人上升到28人，可謂新鮮度不減，加上遊戲現在正在特價中，現在不入手更待何時！

刺客任務(Hitman)

如果不喜歡大辣辣的開槍掃射，偏好安靜地潛入在神不知鬼不覺的抹殺目標，那刺客任務就是你最佳的選擇了！

無論是電玩還是電影，這個表情肅殺的光頭佬總是帶著冷靜的神情，藉由過人的身手以及偽裝的技巧，一次次的得手，玩家要扮演的就是這個人間兵器的角色。2016年推出的〈刺客任務〉利用線上串流的方式，每隔一段時間推出新的「章節」，帶領玩家從刺客組織ICA的基地周遊世界各地，在義大利、摩洛哥、泰國、美國與日本執行任務抹殺目標。

除此之外，還會定期推出特別任務，還打破以往系列單人任務的紀錄，開放玩家在線上競技，藉此獲得分數，目前第一季的全部章節都已經推出完畢，現在入手的話就可以免去玩完一次任務的等待痛苦，一次暢玩所有章節！

狙擊手：幽靈戰士3(Sniper Ghost Warrior 3)

想到狙擊任務，感覺要在隱蔽處一直等著，似乎很無聊，不過這一系列給予你很高的自由度，你可以蹲點，也可以直接衝進目標處大開殺戒！

藉由高科技的無人機與精良的設備，玩家可以與朋友連線，在廣大的沙盒(Sandbox)世界中自由執行任務，你的一舉一動，無論是呼吸或是最細微的動作變化，還是子彈的選擇、執行任務的天氣，都會影響到戰場的局勢，槍械與配備的改造更是這類遊戲不可錯過的重點。

惡靈古堡7：生化危機(Resident Evil 7: Biohazard)

以白色恐怖時期為背景的恐怖遊戲〈返校〉正夯，你又怎麼可以錯過已經出了好幾個作品，還登上大銀幕成為電影的惡靈古堡呢！

跳脫以往角色設定，不再有受過嚴峻訓練的里昂與艾達·王，本作的主角只是個尋找愛妻的普通男人，卻在過程中遭遇到常人難以理解的恐怖現象（可以想見大概又是什麼病毒之類的），在不是鐵血戰士的情況下，他能成功逃出嗎？

24日上市後備受好評，喜歡被嚇的你千萬不能錯過！