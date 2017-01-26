傷不重！ Note7過後三星淨利成長50%

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）在三星副會長李在鎔的羈押聲請被法院駁回，Note 7的調查報告出來後，三星似乎暫時度過了大危機，財報開始有了起色。

根據週二公布的上一季財報，三星的淨利潤達到920億韓元(約為79億美金)，相較去年成長了50%，這更是3年來三星淨利潤最高的一季，被外媒形容為「浴火重生」。

Note7的「爆炸」讓三星公司虧損了大概50億美金，不過三星憑藉龐大的零件生產網絡，成功救援了Note 7的危機，事實上，就連上一季差點赤字的手機部門，這一季再面對iPhone推出分食市場的危機時，依然有12%的利潤成長。

三星身為全球最大的手機製造商，公司最大的獲利來源並不是手機，而是像是半導體、記憶卡、螢幕等手機的零件，就連其他競爭對手，像是歐珀(Oppo)、LG和戴爾等公司都採用三星製造的零件來製造他們的手機、電視和筆記型電腦，就連蘋果的產品都可以發現三星零件的蹤跡。

週一，三星公佈了Note 7爆炸的調查報告，明確指出爆炸原因來自於分屬兩家供應商製造的電池，並表示在知道爆炸原因後，未來已經可以預防類似的事件再度發生，三星似乎已經準備好從爆炸風波帶來的危機中復原。

手機分析師TuanAnh Nguyen指出，三星的實力除了來自於他們的科技能力外，他們還掌握了一批供應鏈。

在幾個月內，三星就會發表他們新的旗艦機S8，這可以視為他們在出過一次包後，又一次的消費者信任度考驗，雖然消費者喜歡他們外在的設計，但是電池爆炸事故證明，裡面也同樣重要。

不過，對於三星來說，優勢仍在。

知名晶片生產商高通(Qualcomm)正與三星合作，開發全新的手機處理器Snapdragon 835，這個全新一代的處理器將被裝備在S8上，同時，由於手機生產商正轉向像是OLED等的全新一代的手機螢幕，而三星握有90%的OLED市場，三星也有可能藉由與這些生產商的合作雄風再起。

度過了危機，對三星而言或許就會是柳暗花明又一村。