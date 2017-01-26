2016貪腐指數出爐  台灣清廉度排名31、居亞洲第4

(台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）國際透明組織(Transparency International)近日公布「2016貪腐印象指數(Corruption Perceptions Index 2016)」，台灣清廉度排名第31，較去年退步1名，在亞洲國家位居第4名。

國際透明組織根據世界銀行、非洲發展銀行、經濟學人資訊社及其他機構等資料，將全球176個國家依0到100分進行清廉度排名，0分代表極貪腐，100分代表極清廉。

根據此指數，全球最清廉國家為丹麥與紐西蘭，同獲90分，索馬利亞墊底，而台灣獲得61分，與斯洛維尼亞、卡達和巴貝多同分，清廉度排名第31，比去年退步1名，在亞洲國家中落後於第7名的新加坡、第15名的香港與第20名的日本，而南韓位於第52名、中國居於第79名，與印度和巴西同樣名次，而泰國與菲律賓則更落後，以35分的分數位居第101名。

報告指出，今年大多數亞洲國家都在全球排名後段班，國家清廉指數表現不佳的原因可能來自於不負責任的政府、缺乏遠見、公民社會的不安全感與被限縮的空間，讓反貪腐法案在這些國家無法落實。

在亞太地區的評論中，並未對於台灣的表現有太多著墨，但明確指出泰國正朝正確方向前行，至於中國的進步幅度不足，而菲律賓杜特蒂總統針對毒犯的強制取締行為，以及南韓總統朴槿惠的閨蜜門風暴則因為是近期發生，來不及列入報告評估。

國際透明組織的Kate Hanlon評論整體亞太地區情況，「除了日常貪汙事件，涉及貪汙醜聞的政府層級都很高，已降低社會大眾對政府的信任、對民主制度和法治的信賴。」

至於全球最清廉前10名的國家多數在北歐、西歐和北美，分別是：紐西蘭與丹麥同名次、芬蘭、瑞典、瑞士、挪威、新加坡、荷蘭、加拿大和德國，這些國家普遍都有較高程度的言論自由、對於公共開支的資訊也較流通，對於政府官員的正直誠信以及獨立的司法體系，也有較高標準。

但國際透明組織直言，即使這些地區的大型貪汙醜聞不常見，還是難免會有閉門黑箱交易、利益交換或非法融資等情事發生，可能影響公共政策或引發私人企業的醜聞風波。

而全球最貪腐的國家為索馬利亞，其他墊底的國家包括蘇丹、北韓、敘利亞、葉門、蘇丹、利比亞、阿富汗、幾內亞比索和委內瑞拉，這些國家一般來說，公共制度如警察或司法體系都不健全、無法發揮正常功能，儘管有反貪污法案，實際上還是存在許多方式可以規避法律，一般民眾很容易在生活中遇到賄賂或勒索。