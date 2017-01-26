英國脫歐後 歐盟人留英恐面臨困難  

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導） 歐盟國會正在調查英國政府對境內歐盟移民的身份審查一事，自去(2016)年英國脫歐公投之後，英國政府開始審查境內申請公民身分或永久居留證的歐盟人資格。

歐盟國會自由民主黨團的副領導人Sophie in 't Veld告訴《衛報》，她打算組織一個跨黨派專門小組去了解，在英國的歐盟成員是否面臨「行政官僚壁壘」，以確保他們在英國的身份與生活。

去(2016)年一位住在英國24年、嫁給英國丈夫並育有兩子的荷蘭婦女Monique Hawkins，在英國脫歐後打算申請英國公民證，卻接到內政部來信，建議她「應準備好離開英國」，原因是她在申請永久居留證時，沒有附上正確文件。

之前Hawkins就曾考慮過要申請英國公民身分，但由於當時英國尚在歐盟內，以她本身的歐盟身分而言，在英國境內所受的待遇和權利並無差別，因此沒有申請，但在英國脫歐後，擔心自己的權利和家庭會受到影響，因此向英國政府申請公民身分。

但在拿到公民身分之前，她得先申請永久居留證，但她缺了一份資料─護照正本，原因是當時她父親不久前才剛去世，她需要護照回國探望母親，因此她在申請時附上解釋信，還請律師為自己證明護照複印本與正本相符，但英國內政部不但不領情，還寄給她一封信要求她應準備好出境。Hawkins的故事只是眾多歐盟移民的案例之一。

In 't Veld打算成立專門小組開始處理這類案件，要求歐盟國會的公民自由委員會召見英國代表，來解釋這些在英國脫歐後，歐盟移民被英國政府或雇主不公平對待的事件。

英國首相梅伊在先前提出的脫歐計畫中，並未提到對英國境內歐盟成員身份的處置，無法保證在英國脫歐後他們還能繼續留在歐洲，不過她有補充，希望能夠保證住在英國的歐盟公民，以及住在歐盟的英國公民權益。

根據英國內政部數據，自去年6月23日英國脫歐結果確定後，歐盟移民申請英國永久居留身分的比例就提升50%，申請數從4-6月的36,555件爆增到7-9月的56,024件。

儘管申請量這麼多，但其實歐盟公民要申請英國永久居留證的門檻很高，光是書面文件就高達85頁，包括近五年的水電費帳單以及他們從住在英國起，每次的離境細節與記事，也有許多人在送出申請後收到類似「要求離境」的信件，只因為他們在文件中疏漏了某些項目。

In 't Veld說，這就好像英國政府在刁難歐盟公民，「為什麼英國政府要對住在英國幾十年的歐盟公民這麼不友善，他們已經在那裏工作幾十年、有了自己的家庭」，「我不認為英國公民在歐盟各國就會受到如此行政官僚的不平等待遇。」

In 't Veld說，「一旦脫歐的第50條條款啟動、脫歐談判開始，我就會在國會內組成專門小組，讓歐盟公民在遇到阻礙時有直接的聯繫單位，我們就能更清楚了解狀況並試圖幫忙」，「脫歐談判一部分可能是技術上的談判過程，但最終還是跟人民有關，這項政治決定不能傷害或懲罰到其他上百萬人民。」