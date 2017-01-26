家暴要命！俄國會二讀家暴輕罪除罪化

(台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導) 正當議員童仲彦家暴新聞在台灣鬧得沸沸揚揚的時候，俄羅斯的國會在週三以極高的支持度，通過一個將部分「輕微」家暴行為除罪化的法案，引起人權觀察組織，與國內女權團體的抗議。

這個法案又被戲稱為「甩巴掌法案」，因為它將像是甩巴掌在內，一些「無法嚴重傷害人」的暴力行為，定義為輕微的行政罰，而非需要以刑罰懲戒的刑事行為，然而，不只是成人之間的暴力行為，連針對孩童的肢體暴力也被涵括在內。

在下院杜馬(Duma)表決期間，甩巴掌法案以85%的高支持度成功過關，這被視為普丁上任後，極力重塑「俄羅斯傳統家庭觀」政策的一環，不過目前僅處於二讀狀態，如果要把這項提議變成法案，將會需要在三讀後表決通過，才能送到上院審查，最終再交給總統簽署。

支持這個法案的保守派議員Yelena Mizulina認為，去(2016)年夏天就已經通過類似法案，藉由降低輕微暴力行為的罰則應可將家庭法規拉升到同樣的等級」。

屬於保守派別的Mizulina不只是在這個法案上表達支持，他同時也是俄國「同志宣傳法」的起草者，這個乍看之下是為保障同志權益的法案，其實目的不是這個，而是為了「反對任何『非傳統』性關係的宣傳」。

這些以「重拾傳統家庭價值」為名的法案之所以湧現，俄國東正教教會的支持功不可沒，而直到現在，16世紀出現的家庭指導手冊《家規》(Domostroy)仍在俄國社會中有一定的影響力。

該手冊據說是由沙皇伊凡四世的顧問所撰寫，規範包括「尊崇沙皇、教會」和「絕對服從一家之主」等守舊的觀念，到了現代仍然深深影響著俄國價值觀。

法案一推出立刻招致國內女權團體的反對聲浪，他們認為法案如果通過，對於家庭暴力已經十分頻繁的俄國而言，狀況將會進一步惡化，本來被施暴者就已經很難尋求外界幫助，法案通過後將會使他們更加求助無門。

人權觀察組織(HRC, Human Rights Watch)更是呼籲俄國國會不要「開倒車」，應儘速否決這項法案，因為這嚴重違反俄國在國際社會上的人道義務。

俄國人權運動者Alena Popova因此在Change.org上創立了連署，希望以人民的力量迫使國會退讓，目前已經有超過22.4萬人簽署。

究竟俄國的家暴情形有多嚴重？根據俄國官媒RIA Novosti，全國上下大約有4成的重罪是針對家庭成員，每天則有超過3萬6千名婦女被她們丈夫施暴，更有超過1萬2千名婦女因此死亡，等於是每44分鐘就有一名俄國婦女死於家暴。