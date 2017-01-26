寒舍艾麗酒店 2017年西洋情人節

西方傳說代表「愛的守護石」的紫水晶能賦予戀人深厚愛情，其神秘浪漫的色澤象徵著彼此相愛直到永恆。寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳精選美國極黑和牛、格陵蘭比目魚等頂級食材，搭配風靡全球的夢幻紫色蔬果， 2月14日(二)晚間推出【愛戀魔法】浪漫饗宴，獻上前菜「龍蝦馬卡龍、紫扇貝水果莎莎」，主菜「炭烤極黑牛紐約克佐松露醬汁」或「嫩煎大比目魚搭加拿大干貝」二選一，並可無限享用種類多元的義式開胃菜及頂級帝王蟹等時令海鮮，餐檯亦限定推出「薰衣草布蕾乳酪」、「紫薯檸檬卡士達塔」、「黑莓慕斯塔」等精緻手工甜點， 為戀人們打造最傾心動人的夜晚！除此之外， 當晚點用情人饗宴即可獲得愛戀幸運籤餅及拍立得合照乙次；前25組預訂情人饗宴，更可體驗塔羅占卜乙次，探索神祕的愛情魔法，封存相戀的美好記憶 。詳情及預訂請洽La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060。

情人夜讓戀情甜蜜加溫， 寒舍艾麗酒店於即日起至2月14日(二)限量推出【愛戀甜夢】住房專案，專案包含La Farfalla義式餐廳自助早餐兩客與The Terrace迎賓飲品兩杯，以及迎賓水果、每日報紙、健身房、免費停車、無線上網等服務，另贈送紐約天然精油蠟燭乙份，讓清新柔和的草本香氣伴隨戀人香甜入夢，攜手迎接翌日晨曦的美好 。

幸福料理寵愛戀人 唯美紫宴邂逅浪漫

擁有大片落地窗及優雅花園景致的La Farfalla義式餐廳，夜晚廳內燃起閃爍燭光宛如城市中點點星光，唯美氛圍更添愛侶的濃情蜜意。 2月14日(二)晚間由主廚蔡世上替戀人們悉心獻上【愛戀魔法】浪漫饗宴， 將2017年最新飲食概念融入料理當中，選用色彩鮮豔並富含營養的紫色蔬果，搭配各式頂級肉品海鮮，極盡呵護寵溺戀人的味蕾。前菜「 龍蝦馬卡龍、紫扇貝水果莎莎 」將蘊含淡雅花香的紫羅蘭馬卡龍，層層堆疊波士頓龍蝦肉及奶油起司醬，佐搭綴滿繽紛水果莎莎及紫羅蘭泡泡的紫扇貝，酸甜誘人滋味揭開相戀的青澀回憶。

令人期待的主菜則獻上兩款頂級料理「 炭烤極黑牛紐約克佐松露醬汁 」來自美國蛇河農場的極黑牛是日本黑毛和牛與美國安格斯牛的混種，完美油花及軟嫩口感堪稱極緻美味牛的代名詞，選用微帶嫩筋的紐約客部位低溫烹調後以鐵板香煎，外層裹上法國第戎芥末及紫羅蘭麵包粉烘烤，搭配自製義式紫薯麵疙瘩及松露醬汁，濃郁飽滿的肉汁讓人感到無比幸福；另一道主菜「 嫩煎大比目魚搭加拿大干貝 」挑選肉質細緻柔嫩的格陵蘭深海大比目魚，與鮮甜彈嫩的加拿大干貝兩款海洋珍味，透過鐵板香煎讓肉質完美釋出甘醇膠質，佐搭富含豐富花青素及營養的紫薯奶油白酒醬，滿滿補足心愛戀人的美麗能量。餐後甜點獻上以夢幻薰衣草紫為靈感，充盈浪漫情懷的「 薰衣草布蕾乳酪 」、「 紫薯檸檬卡士達塔 」、「 黑莓慕斯塔 」等精緻手工甜點，純天然的粉嫩色澤與繽紛莓果，讓彼此沉浸於多采多姿的愛情氛圍中。

迷人夜色刻畫浪漫 燦爛美景增溫戀情