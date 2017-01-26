哺乳媽咪過年飲食教戰手則大公開

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）哺餵母乳儼然成為每位新手媽咪必須學習的重要課題，明天就是春節佳期，難得的過年假期，滿足自己的食慾是難免的，哺乳媽咪該如何享受美食之餘又吃得安心呢？以下幾點小叮嚀讓媽咪們吃得健康又無負擔。

臺北市政府衛生局健康管理處林夢蕙處長溫馨提醒，哺乳媽咪過年期間還是要均衡攝取六大類食物包含豆蛋魚肉類、水果類、蔬菜類、全穀根莖類、堅果油脂類、奶類，每日熱量的攝取以增加五百大卡為宜。

容易有乳腺阻塞的媽咪則要盡量避免油炸類等高油脂食物或是補充大豆卵磷脂來預防乳腺阻塞發生。如果發現乳房有硬塊伴隨著發燒的情況應及早就醫，建議回您原生產醫院或可參考國民健康署孕產婦關懷網站─就醫好幫手，查詢居家附近醫療院所協助處理。

母乳的味道隨媽咪所吃的食物有所變動。媽媽用餐時要留意少吃某些重口味的食物，濃烈味道的如洋蔥、咖哩、辛辣類等食物，可能會導致媽咪乳汁改變使寶寶拒喝母乳。

親友聚會時飲用過多「酒精性飲品」，除了影響健康外亦影響判斷力，喝酒亦可能減少乳汁製造及影響寶寶發育，建議媽咪們盡量避免飲用酒精性的飲品。若因特殊情況有需要飲酒，應只飲用少量及避免在飲用後2小時內餵哺母乳。

若喝「含咖啡因」飲料，如咖啡、茶或提神性等飲品，建議在早上開始喝，避免因食用含咖啡因飲品影響寶寶與媽咪的生活作息。除了以上幾點建議外，提醒哺乳媽咪們不要熬夜或過度玩樂，媽媽才能吃得安心，寶貝開心。

此外，過年時外出，為了讓哺乳媽咪能及時找到哺集乳室哺餵寶寶，臺北市政府衛生局「友善臺北哺集乳室」公開資料，收錄378筆臺北市對外提供使用的哺集乳室資訊，讓哺乳媽咪也能開心出遊方便哺乳！