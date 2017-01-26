2/14台北喜來登 【幸福方程式】尋找浪漫正解

一聲「我愛你」溫暖你我心裡，台北喜來登為每一對戀人刻劃幸福回憶，詮釋完美愛戀的味覺饗宴，打造獨一無二的浪漫氛圍，為您延續每一次約會的感動時光！ 安東廳特別於 2 月 11 日 ( 六 ) 至 2 月 14 日 ( 二 ) 晚餐時段推出情人愛戀饗宴 ，主廚特別精選海陸主菜二選一「香煎法式羊排與明蝦海膽醬汁」及「嫩煎澳洲和牛9級菲力牛排佐松露醬汁」，邀請一同品嘗頂級食材與精湛廚藝的完美展現，讓每一口都是甜入心扉的絕妙享受， 凡期間於安東廳消費情人節套餐，即可再以 近 29 折優惠加購 活動期間入住主管客房 ，為戀人打造浪漫情人夜；而 比薩屋亦推出義式風情的雙人甜蜜套餐 ，雙主菜為「辣味波士頓龍蝦佐奶油起士寬蛋麵」及「香煎肋眼佐蔓越莓醬與波特酒汁」讓情人們高調示愛，層層堆疊充滿義式情味的精采盛宴； 十二廚亦推出浪漫情人饗宴， 另外也特別規劃浪漫座位區，讓豐富味美的異國饗宴為您的愛情注入滿滿能量，凡2月14日晚餐時段於比薩屋、安東廳、K12用餐，每對情人還可獲得「繽紛樂拍Pink FUN」幸福相片2張，立即擁有專屬2017愛在一起的回憶； 此外於 2 月 11 日至 2 月 14 日期間也同步推出「愛戀饗幸福」住宿專案，以 優惠價 入住 主管客房 ，專案內容含：海洋拉娜限量美白禮盒組 、翌日十二廚早餐二客，隔年情人節再次入住可免費升等卓越套房 ， 專案限量每日 10 間。 每房可享有迎賓水果、報紙、免費停車、健身房、三溫暖等設施。台北喜來登以精緻美味與感動氛圍，刻畫專屬您與戀人的幸福記憶。

浪漫甜蜜無限，美饌奢華海陸饗宴

優雅浪漫著稱的 安東廳 ，由主廚許漢家憑著對法式料理的熱愛，為戀人們量身打造幸福佳餚，前菜「甜蝦，鮭魚卵比目魚，嫩葉沙拉，香柚醬汁」，酸甜甘醇的柚香和著清爽嫩葉，搭配肉質鮮美的加拿大甜蝦及嚴選日本北海的比目魚，炙燒料理方式保留鮮甜的海洋原味；「嫩煎鵝肝搭配蜜桃醬汁」，以燒焦糖、水蜜桃酒及牛肉汁特調的醬料搭配香煎鵝肝，原始酸甜的黃橙果肉香挑逗味蕾；「雞清湯搭松露野菇餛飩」主廚堅持以繁瑣費工的傳統法式料理熬煮，琥珀色的湯品色澤勾動愛戀的永恆，優雅的白蘭地氣息引領舌尖悠遊，珍貴的松露野菇餛飩點綴更增添一抹甜蜜；「紙包龍膽石斑」以特殊烘焙紙將龍膽石斑、肉桂葉、白酒、胡椒、香艾菊等一同包起燜烤，辛香與酒香撲鼻而來，提供視覺、嗅覺與味覺的三重驚喜，激發出細滑、酥脆、香辣、甜美的百變風味；主菜「香煎法式羊排與明蝦海膽醬汁」明蝦肉質鮮嫩甘甜，搭配嚴選紐西蘭羊排襯主廚特製海膽醬汁奢華絕妙口感，海陸雙饗令人食指大動；另道主菜「嫩煎澳洲和牛9級菲力牛排佐松露醬汁」精選油花均勻的M9級和牛，入口立即散發濃郁的松露香氣，精品般的滋味感動傳遞戀人間最極致的愛意。

堪稱台灣義大利料理先鋒的 比薩屋 ，主廚李政立發揮靈活巧思，設計了專屬情人的愛戀甜蜜套餐，開胃菜「布拉塔香料番茄蟹肉塔」，選用義大利頂級布拉塔起司，豐富濃郁的乳香滋味伴隨著鮮美的蟹肉搭配，如同徜徉在義大利的浪漫國度中，為情人夜揭開序幕；「紅花香蔥鮮蠔洋芋濃湯」，濃郁的馬鈴薯濃湯讓封存在生蠔殼內的海洋滋味與香蔥甘甜美味互相平衡，不禁懷念起記憶中那片柔美的海岸景色；兩道經典主菜中的「辣味波士頓龍蝦佐奶油起士寬蛋麵」，以低溫烹煮方式，完美保留波士頓龍蝦的鮮甜，特調白酒醬汁富含飽滿的酒香氣息與泰式香茅風味，並搭配Q彈有嚼勁的波菜寬蛋麵，爽口滋味沁入心脾；另道主菜「香煎肋眼佐蔓越莓醬與波特酒汁」主廚精心挑選6盎司美國肋眼厚切牛排，酸甜可口的蔓越莓醬汁配上波特酒富含韻味的層次魅力，彷彿勾起初戀的青澀回憶，感動傳遞對戀人最極致的愛意。