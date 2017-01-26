台北寒舍艾美酒店【怦然之戀】

台北寒舍艾美酒店邀請您在此濃情專屬的西洋情人節，透過甜蜜饗宴向摯愛傳遞最深情的眷戀。善於靈活揮灑世界食材的探索廚房，於 2017年02月14日(六) 晚間 推出 【 怦然之戀】情人饗宴 ，主廚以各式鮮甜海味設計別緻驚艷的美味佳餚，包含香料烤鮭魚、烤比目魚佐香橙節瓜及帝王蟹海鮮酸辣湯等，優雅掀起舌尖上的味蕾波濤！亦有嫩煎鴨胸佐蔓越莓醬汁、美國安格斯黑牛、XO醬松阪豬四季豆等多道異國佳餚於開放式自助餐檯華麗展演，以奢華的美食佳餚，為情人節刻畫最美好的悸動。同場限定推出， 情人節當晚將逐桌為賓客位獻上氣泡酒(每人乙杯)，讓繽紛飛揚的微醺氣泡，加溫夜晚的浪漫情調 。*圖片僅供參考，海鮮食材會因季節而調整變動

一樓巧克光廊將愛的氣息化作誘人甜點， 於02月03日至02月14日情人節期間獻上【甜蜜傳情禮盒】 ，可精選法式艾克力任選六入禮盒、時尚馬卡龍任選六入禮盒或經典巧克力任選八入禮盒，如夢似幻的幸福滋味延續愛情的甜蜜，留下最璀璨的幸福記憶。活動詳情或預訂請洽(02)6622-8018。

此外，台北寒舍艾美酒店於 即日起至02月28日推出限量情人節【戀夢之夜住房專案】，入住艾美主管套房， 不但為戀人們打造專屬甜蜜迎賓禮與精選香檳乙瓶，翌日還可享用兩客探索廚房早餐，為浪漫情人節寫下完美註解。活動詳情或預訂請洽訂房中心(02)6622-5870。

探索廚房‧戀情加溫的味蕾饗宴

靈活展演繽紛食材的探索廚房，於 0 2 月14日 (六) 西洋情人節晚間推出【怦然之戀】情人饗宴，主廚鄭德偉將各餐檯美味食材華麗升級，透過精彩絕倫的味蕾體驗，為您的情人妝點最浪漫的夜晚。

豐富多元的菜色首推【西式熱菜區】之「嫩煎鴨胸佐蔓越莓醬汁」，先用大火香煎將肉汁封存，佐上以蔓越莓、波特酒及新鮮柳橙皮特製的醬汁，酸甜的滋味更襯托出鴨胸細膩柔嫩的口感；「香料烤鮭魚」嚴選智利鮭魚以檸檬、百里香等特製醬料悉心醃浸過後，再以低溫慢烤方式烹調6-7分鐘鎖住香甜肉汁，特殊香料風味將其鮮嫩肉質發揮得淋漓盡致；另外亦有「辣味海鮮魚湯」、「香辣匈牙利燴牛肉」、「蜜味芥香烤南瓜」等美味選擇，刻劃難忘的雋永回憶。【日式鐵板燒區】 在開放式餐檯現煎的「美國安格斯黑牛」，油花猶如大理石紋路般均勻分布，肉質多汁扎實，可依您喜好的熟度現場烹調，體驗如同單點料理般的奢華待遇。更有現炸「鮮蝦天婦羅」、「野菜天婦羅」，一口咬下酥脆鮮甜在舌尖上迸發。

【當季現撈魚獲】當晚特別獻上三款海鮮丼飯---「鮭魚丼飯」、「甜蝦丼飯」及「加拿大海膽丼飯」，此外更推出鮭魚、鮪魚、旗魚、鮮撈活魚等究極海味料理待您細細品味。【手打麵點區】則有師傅現場烹煮的「帝王蟹海鮮酸辣湯」，匯集花枝、蝦肉、魚肉、蛤蠣等海鮮一次盡情享有；亦有「日式味噌拉麵」，猶如身處日本般品嘗實實在在的道地滋味。近百道繽紛人氣菜色完美呈獻，邀請您與情人一同探索食尚饗宴，劃下最完美的句點。

巧克光廊‧融於舌尖的幸福甜味

台北寒舍艾美酒店的甜點外賣店「巧克光廊」於 02月03日至02月14日情人節期間推出 「甜蜜傳情禮盒」系列 ，提供情人們的多樣選擇，可精選法式艾克力六入禮盒、時尚馬卡龍任選六入禮盒、經典巧克力任選八入三款禮盒，用甜蜜的滋味向摯愛的情人傳遞深情訊息。

愛情猶如充滿誘惑的巧克力，每顆獨特的味道代表了每一段無與倫比的愛情。以”璀璨之心”模樣華麗登場的「茉莉花巧克力」，主廚選用台灣茉莉花茶葉，以低冷泡方式釋放其自然花香，讓戀人的視覺與味覺一次滿足。而獲得世界巧克力大師賽台灣區冠軍肯定的熱門商品「覆盆子荔枝玫瑰」，內餡採用白巧克力、覆盆子、荔枝與台灣玫瑰醬揉合而成，咀嚼後的芳香的絕妙滋味，搭配紅心色澤的外表，完美的為情人節刻畫美好悸動。亦有「麥卡倫莊園巧克力」、「椰子孟加理巧克力」、「榛果芫荽巧克力」、「柑橘焦糖巧克力」、「經典莊園巧克力」等，透過唇齒間的幸福滋味延續愛情的甜蜜。

擁有光滑細膩外表的馬卡龍，一口咬入從酥脆到濕潤柔綿的層次口感，令人愛不釋手。熱門首選「芋頭馬卡龍」，選用正宗新鮮大甲芋頭搭配白巧克力，內層巧妙融入綿密麻糬，在口中激盪出創意的味蕾火花。亦有主體採用瓜納拉80%入餡的「巧克力馬卡龍」，有著成熟果實與新鮮花朵的香氣卻不失巧克力特色苦味；特選日式抹茶揉和Opalys歐帕莉絲白巧克力，一口即感受到日式京都雅緻風味的「抹茶馬卡龍」；以及完美詮釋清新酸甜的「檸檬馬卡龍」、12年麥卡倫威士忌與illy咖啡融合的「咖啡馬卡龍」等，徹底翻轉您的味蕾想像。

而源自浪漫之都－巴黎的閃電泡芙，活潑多變的風味儼然成為時尚甜點代名詞！首推果香醇郁甘美的「黑醋栗巧克力艾克力」，黑醋栗果泥佐上Opalys歐帕莉絲白巧克力，酸甜交疊的滋味形成為戀愛中美好記憶；法式經典的「開心果草莓艾克力」，清爽的十勝乳酪契合開心果獨特香氣，宛如一段最完美的關係。另外亦有「抹茶紅豆艾克力」、「椰香栗子艾克力」；以及台灣獨家款「咖啡香蕉艾克力」與經典「香草艾克力」，每款獨具巧思的風味搭配，寄託甜美演繹浪漫，締造情人節的幸福印記。