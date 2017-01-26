走向幸福的開端，見證永恆的愛戀，寒舍艾麗酒店特別年度精選99天熱門時段，推出【2017愛戀一起．幸福嫁日】婚宴專案；在諧音「愛戀一起」象徵永恆的2017年，首次推出兩萬元以下桌席，不僅有溫馨熱鬧的迎賓酒會，無微不至的婚顧貼心服務包含婚前準備、流程諮詢、花藝佈置及菜單規劃等，為新人細膩打點所有細節，輕鬆成就夢想中的幸福婚禮！凡婚宴保證桌數達35桌，即招待新人入住首席客房乙晚及翌日雙人自助早餐，甜蜜享受專屬兩人的幸福美好時光！

寒舍艾麗酒店座落於台北市信義區，擁有絕佳的地理位置與便利的交通網絡，由世界級知名飯店設計顧問公司Hirsch Bedner Associates 精心設計的無樑柱宴會廳，結合先進且極富變化的LED燈技術，量身打造新人專屬的婚宴氛圍，水晶燈輝映之下的氣派廊道及綠茵芬芳的空中花園，皆以落地玻璃帷幕引進自然光源，兩區截然不同的空間風格，完美融合都會時尚及清新優雅的宴會氛圍。

全區無柱的完美格局 優雅細緻的宴會氛圍

寒舍艾麗酒店宴會廳位於酒店五樓，引進空中花園的自然採光，寬敞前廊懸掛著量身定製的藝術品，彷若走入藝廊般，富饒藝術與舒放的氛圍；宴會廳以溫暖紫色及穩重茶色調為主色，全區無樑柱，挑高5.3公尺，共規劃成四間廳堂，最多可容納50桌，靈活變換的空間設計，打造俐落鮮明格局，無論是小型派對、中型宴會、大型饗宴，皆可以發揮的淋漓盡致；搭配240吋大螢幕及炫彩奪目的LED影音設備，細緻柔美的層次變幻，讓新人擁有不同以往的客製化婚宴氛圍。為體恤新人於婚宴期間的辛勞奔波，特別規劃簡練優雅的貴賓室，寬敞的探訪空間、精巧的梳妝間、多功能置衣櫃及獨立洗手間等，讓即將踏上紅毯的新人擁有一處舒適的休憩空間。

實現夢中的幸福婚禮 珍藏每一個動容時刻

寒舍艾麗酒店【2017愛戀一起．幸福嫁日】婚宴專案，特別於2017年度精選99天平假日，首次推出兩萬元以下的桌席，讓新人輕鬆成就夢想中的幸福婚禮！由風格精緻雅逸的寒舍花譜規劃花藝設計，以新鮮花材搭配多款典雅桌巾與椅套自由選擇，充份展現新人獨有的風格；貼心安排的宴會前迎賓酒會，讓賓客在婚宴正式開始前互相交流熱絡，率先感受到溫馨熱鬧的氛圍；擁有多年中菜經驗的林菊偉主廚更結合美學概念重新詮釋台菜料理新風貌，以講究的火候刀工與完美的擺盤手藝，打造賓主盡歡的絕品盛宴！

為了實現一場完美婚宴，新人專屬管家率領團隊悉心打點所有細節，從始至終的全方位尊寵服務，讓新人儘管放鬆迎接每一個重要的動容時分；除此之外，寒舍艾麗酒店更為新人獻上真摯祝福，包含婚宴菜色鑑賞85折、親友住房享55折、彌月桌席9折等優惠，凡達保證桌數35桌，更招待新人於婚宴當晚入住首席客房乙晚(定價NT$17,000+15.5%)，及享有翌日La Farfalla義式餐廳雙人自助早餐，以輕鬆自在的心情，攜手展開人生下一個階段的全新旅程。